Tempo 30 in Wila – Anwohner wollen Autos im Tösstal bremsen Die Bevölkerung in Wila spricht sich in einer Umfrage knapp für neue Tempo-30-Zonen aus. In Turbenthal soll der Verkehr flächendeckend langsamer werden, in Zell ist Tempo 20 geplant. Rafael Rohner

Auch auf der Stationsstrasse und der Bahndammstrasse in Wila sehen Anwohner Handlungsbedarf. Es werde hier zu schnell gefahren. Bild: Enzo Lopardo

Neue Tempo-30-Zonen sind im Tösstal umstritten. Dennoch sind sie seit einiger Zeit wieder im Aufwind. In einer Onlineumfrage spricht sich eine Merheit in Wila dafür aus, neue 30er-Zonen zu prüfen. Wenn auch denkbar knapp: 137 Personen befürworten solche Pläne, 132 sind dagegen. Gemeindepräsident Hans-Peter Meier (SVP) hat an der Gemeindeversammlung vom vergangenen Freitag auf die Ergebnisse aufmerksam gemacht und gleichzeitig angekündigt, der Gemeinderat werde nun eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben.