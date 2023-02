Dampfbahnverein in Bauma – Anwohnerin von Bundesgericht enttäuscht Eine Bäretswilerin will nicht, dass die Dampflokomotive des DVZO im Herbst täglich an ihrem Haus vorbeifährt. Das Bundesgericht wies ihre Beschwerde nun ab – aus «absurden» Gründen, wie sie findet. Talina Steinmetz

Nicht jeder zeigt so viel Begeisterung wie diese Eisenbahnfans, wenn es um Dampfbahnfahrten geht. Archivfoto: Heinz Diener

Tägliche Fahrten mit der Dampflokomotive von Hinwil nach Bauma während sechs Wochen – das war der Plan des Dampfbahn-Vereins Zürcher Oberland (DVZO). Ein Vorhaben, gegen das sich Sandra Müller (Name geändert) aus Bäretswil wehrt. Sie wohnt seit 35 Jahren an den Bahngleisen und hätte, würde dieser Plan in die Tat umgesetzt, während sechs Wochen keinen einzigen Ruhetag mehr.