Corona-Selbsttests in Winterthur – Apotheken gaben am Starttag Hunderte Tests ab Seit Mittwoch geben die Apotheken kostenlos Corona-Selbsttests ab. Eine Apotheke in Seen war am Nachmittag bereits ausgeschossen, andere haben noch Vorrat. Nina Thöny

Die Bachtel-Apotheke in Veltheim gibt die Corona-Selbsttests über einen neu eingerichteten Expressschalter ab. Pharmaassistentin Angela Hurter erklärt einer Kundin, wie sie den Test korrekt durchführt. Foto: Enzo Lopardo

Testen geht jetzt auch in den eigenen vier Wänden. Seit Mittwoch geben Apotheken pro Person fünf kostenlose Corona-Selbsttests pro Monat ab. In der Adler-Apotheke beim Bahnhof Winterthur warten Kundinnen und Kunden am Mittwochmittag nur wenige Minuten. Im hinteren Teil ist eine Theke beschriftet als Abgabestelle für Selbsttests. Der Prozess ist kurz: Eine Apothekerin bittet um die Krankenkassenkarte, tippt die Daten in den Computer ein und überreicht nach einer kurzen Erklärung einen Plastikbeutel mit fünf Tests und einer Anleitung. Für den Selbsttest muss ein Nasenabstrich durchgeführt werden, nach rund 15 Minuten liegt das Resultat vor. Die Kosten übernimmt der Bund.