Für die Bekämpfung der Rentenaltererhöhung braucht es die Solidarität aller, auch die der Männer: Bauarbeiter am Gotthard-Strassentunnel in Göschenen (1. Juni 2021). Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Am 25. September stimmen wir über die AHV-Vorlage ab. Frauen sollen neu länger arbeiten, mehr einzahlen und ein Jahr weniger Rente erhalten. Damit werden die Frauenrenten allein in den nächsten zehn Jahren um 7 Milliarden Franken gekürzt. Das bedeutet für jede Frau rund 26’000 Franken Rentenverlust. Erste Umfragen zeigen, dass es bei der Vorlage im Moment einen Geschlechtergraben gibt: Frauen stimmen in der Tendenz Nein, Männer Ja. Deshalb möchte ich heute einen Appell an die männlichen Leser dieser Kolumne starten. Stimmen Sie am 25. September Nein – und zwar aus Eigeninteresse, aus Vernunft und aus Solidarität.