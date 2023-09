«Apropos» – der tägliche Podcast – Mit Claude Longchamp zu den wichtigsten Schau­plätzen der Bundes­verfassung In Bern lassen sich heute noch viele Spuren der Entstehung der Verfassung vor 175 Jahren entdecken. Unterwegs mit dem renommierten Schweizer Politologen. Markus Häfliger als Host Philipp Loser als Host

Hier stand früher: ein Casino. Gar nicht so unpassend, findet Stadtwanderer und Politologe Claude Longchamp auf dem historischen Rundgang zur Entstehung der Bundesverfassung vor 175 Jahren. Foto: Adrian Moser

Donnernde Reden in der Heiliggeistkirche, Böllerschüsse vor den Stadttoren, ein legendäres Besäufnis im Du Théâtre, böses Blut im Äusseren Stand, Bier statt Wein im Zunfthaus zur Schmiede.

Geschichte live! Zum Abschluss der Verfassungs-Serie von «Apropos» zeigt Claude Longchamp auf einem Spaziergang durch Bern, wo man heute noch Spuren der dramatischen Entstehungsgeschichte unserer Bundesverfassung sehen kann. Es sind einige, und Longchamp, ein bekannter Politologe mit grossem Flair für Geschichte, ist ein wunderbarer Führer durch dieses wichtige Schweizer Kapitel.

Stationen auf der Tour sind unter anderen: die Kirche, in der der Sonderbundskrieg ausgerufen wurde. Der Verhandlungssaal der Bundesrevisionskommission. Das Theater, in dem die erste Bundesversammlung feierlich eröffnet wurde und – das allererste Bundesratszimmer. Gastgeber in diesem Spezial-«Apropos» sind Markus Häfliger und Philipp Loser.

1 / 8 Claude Longchamp führt an die Entstehungsorte der Bundesverfassung. Foto: Adrian Moser

Markus Häfliger ist Bundeshausredaktor und Reporter bei der Seite Drei. Mehr Infos @M_Haefliger Mehr Infos @philipploser

