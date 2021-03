Gewässerschutzorganisation – Aqua Viva zieht nach Winterthur Die Gewässerschutzorganisation Aqua Viva siedelt von Schaffhausen nach Winterthur um. Gründe sind das personelle Wachstum und das Bedürfnis nach einer zentraleren Lage. Jonas Keller

Aqua Viva wurde 1960 in Opposition gegen das Flusskraftwerk Rheinau gegründet. Foto: Madeleine Schoder (Archiv)

Seit 1960 ist Schaffhausen ein Zentrum des schweizerischen Gewässerschutzes. Damals wurde dort der Rheinaubund gegen das geplante Kraftwerk Rheinau gegründet – ohne Erfolg. Die Organisation blieb aber bestehen und trug 1962 zur Annahme des Natur- und Heimatschutzartikels sowie 1966 des Bundesgesetzes für einen wirksameren Natur- und Heimatschutz bei. 2012 ging der Rheinaubund mit dem Dachverband Aqua Viva zusammen. Ende diesen Monat zieht die Organisation nun von Schaffhausen nach Winterthur um.

Zentralerer Standort gewählt

Ein Umzug sei aufgrund des gewachsenen Personalbestands nötig geworden, schreibt Aqua Viva in einer Medienmitteilung vom Montag. Winterthur habe sich als neuer Standort angeboten, da es zentraler gelegen sei und damit dem zunehmend überregionalen Fokus der Organisation gerechter werde. «Die Geschichte von Aqua Viva – ehemals Rheinaubund – ist unauflösbar mit dem Rhein und der Stadt Schaffhausen verbunden», sagt Geschäftsführerin Salome Steiner. Diese Verbundenheit soll auch von Winterthur aus aufrechterhalten bleiben.

Die Umweltorganisation begleitet über 60 Gewässerschutzprojekte, ist aktiv in der Umweltbildung mit Kindern und engagiert sich zurzeit zusammen mit anderen Organisationen für ein Ja zur Trinkwasser- und zur Pestizidinitiative, über die beide am 13. Juni dieses Jahres abgestimmt wird. Aqua Viva wird ab April im Neuwiesenquartier zu Hause sein. Für mehr Details war die Organisation am Montag bis Redaktionsschluss nicht erreichbar.