Israelisch-arabische Annäherung – Arabischer Investor steigt bei jüdischem Traditionsclub ein Der israelische Fussballverein Beitar Jerusalem gewinnt einen Geldgeber aus den Emiraten – trotz seiner araberfeindlichen Fans. Das hat auch mit Donald Trump zu tun. Peter Münch

Historischer Vertrag: Beitar-Jerusalem-Clubpräsident Moshe Hogeg (l.) und Scheich Hamad bin Khalifa al-Nahjan besiegeln die Partnerschaft (7. Dezember 2020). Foto: Beitar Jerusalem via Reuters

In Jerusalem darf nun geträumt werden: von Geld und Ruhm und Titeln. Der heimische Fussballclub Beitar Jerusalem hat einen Pfad beschritten, der schon andere Vereine zu neuer Grösse geführt hat. So wie vor einigen Jahren Paris Saint-Germain oder Manchester City hat auch Beitar einen arabischen Investor vom Golf gefunden: Scheich Hamad bin Khalifa al-Nahjan, Mitglied der Herrscherfamilie aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), hat 50 Prozent der Anteile am israelischen Erstligisten erworben.

Bei Beitar jubeln die Funktionäre über einen «historischen Tag». Doch ein Teil der Fans droht auf die Barrikaden zu gehen. Denn Beitar Jerusalem, das sich jetzt zur Hälfte in arabischer Hand befindet, ist in Israel schon seit langem bekannt als Verein der Araber-Hasser. «Tod den Arabern» oder «Mohammed ist tot» sind die Schlachtrufe, die aus dem Fanblock von Beitar bei Heimspielen durch das Teddy-Kollek-Stadion in Jerusalem hallen.