Wärmeverbund in Winterthur – Arbeiten für Ausbau des Fernwärmenetzes haben begonnen Seit Anfang Woche ist die Rudolf-Diesel-Strasse in Winterthur eine Baustelle. Zwei Buslinien werden bis Mitte Dezember umgeleitet. David Herter

Für die erste Schaufel Kies setzte sich Stadtrat Stefan Fritschi (FDP) persönlich an die Schalthebel des Baggers mit der Thurgauer Nummer. Foto: PD

Liegenschaften entlang der Rudolf-Diesel-Strasse in der Grüze können ab 2022 mit Abwärme aus der Kehrichtverwertungsanlage (KVA) geheizt werden. Der Coop und die städtische Schule Profil Grüze haben entsprechende Verträge bereits unterzeichnet. Weitere Kundinnen und Kunden will Stadtwerk Winterthur in den kommenden Jahren noch gewinnen.

Um die Abwärme verteilen zu können, wird seit Montag der neue Wärmeverbund Rudolf-Diesel-Strasse gebaut und mit dem bestehenden Wärmeverbund Waser in Seen zusammengeschlossen. Dafür muss der Strassenbelag entfernt, Kies ausgehoben und es müssen Leitungen verlegt werden. Anschliessend wird die Strasse wieder instand gesetzt.