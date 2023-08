Arbeitsintegration in Seuzach – Dieses Projekt hilft Menschen raus aus der Sozialhilfe Das Programm «Seuzi Grün» beschäftigt Arbeitslose und ebnet ihnen den Weg in den Arbeitsmarkt. Weil das Pilotprojekt erfolgreich war, will die Gemeinde es nun definitiv weiterführen. Fabienne Grimm

«Seuzi Grün»-Leiter Nino Costanzo (hinten) und Teilnehmer Mykola Kaplenko gehen mit dem Velo auf Recycling-Tour. Foto: PD

Sie sorgen auf Seuzachs Strassen für Sauberkeit, bekämpfen Neophyten oder bringen mit dem Velo Kisten voller Glas, Alu oder PET zum Recycling in den Werkhof: Beim Arbeitsintegrationsprojekt «Seuzi Grün» packen Menschen mit an, die auf dem regulären Arbeitsmarkt keine Stelle finden. Sie beziehen Sozialhilfe oder sind als Schutz- oder Asylsuchende in die Gemeinde gekommen.

«Seuzi Grün» wurde vom Gemeinderat im Jahr 2016 ins Leben gerufen. 2020 beschloss der Gemeinderat, das Projekt auszubauen und das Pensum des Leiters Nino Costanzo zu erhöhen. Damit begann die eigentliche Pilotphase des Programms. «Das Hauptziel ist es, den Menschen wieder einen geregelten Tagesablauf zu bieten und ihnen den Weg für den Wiedereinstieg in den ersten Arbeitsmarkt zu ebnen», sagt Felix Goldinger, der in Seuzach den Bereich Soziales und Gesundheit leitet.

Wohnungen einrichten für Geflüchtete

Das funktioniert offenbar gut: Während der Pilotphase ab 2020 habe «Seuzi Grün» 22 Personen betreut und begleitet, schreibt der Seuzemer Gemeinderat in einer Mitteilung. Fünf Personen sei es so gelungen, im ersten Arbeitsmarkt wieder Fuss zu fassen. Nach mehreren Testjahren habe sich der Gemeinderat deshalb dazu entschieden, das Projekt in die Regelstrukturen zu überführen. Personelle oder finanzielle Auswirkungen seien damit keine verbunden.

Dass «Seuzi Grün» so gut laufe, sei keine Selbstverständlichkeit, sagt Goldinger. «Es gibt nur sehr wenige Gemeinden von unserer Grösse, die ein solches Programm anbieten.» Deshalb habe man es auch gründlich testen wollen. Nun zeige sich aber, dass sowohl die Gemeinde als auch die Teilnehmer profitieren. «Unsere Klienten können ihr Leben so wieder selber in die Hand nehmen, und die Gemeinde spart bei den Sozialausgaben, wenn Menschen den Weg in den ersten Arbeitsmarkt zurückfinden.»

Profitiert habe die Gemeinde auch nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine. Als im Frühjahr 2022 etliche Menschen in die Schweiz flüchteten, haben die Teilnehmer des Programms Möbel aus dem Brocki oder von Spendern abgeholt, Wohnungen ausgeräumt und eingerichtet und sogar Betten für die Geflüchteten geschreinert. «Ohne ‹Seuzi Grün› hätten wir das niemals alles geschafft», sagt Goldinger.

Unterschiedliche Hintergründe

Die Teilnehmer gelangen in der Regel über die Sozialen Dienste zu «Seuzi Grün». Beide arbeiten eng zusammen. «Wenn zum Beispiel eine Person nicht bei einem Einsatz erscheint, dann erfahren das die Sozialen Dienste und laden sie zu einem Gespräch ein», sagt Goldinger. «Es gibt also ein engmaschiges Auffangnetz um die Personen.»

Es seien aber längst nicht alle Sozialhilfebezüger auch Teil von «Seuzi Grün». Mitmachen könne nur, wer nicht krankgeschrieben und körperlich in der Lage sei, die Einsätze zu meistern, sowie über ein Mindestmass an Deutschkenntnissen verfüge. Ansonsten verfügten die Personen über verschiedene Hintergründe und Geschichten. «Ein Mann kommt beispielsweise aus der Ukraine und ist sehr gut ausgebildet», sagt Goldinger. «Er will bei Seuzi Grün in erster Linie seine Sprachkenntnisse verbessern und soziale Kontakte knüpfen.» Bei einem anderen Teilnehmer handle es sich um einen Sozialhilfebezüger, dessen Schlaf- und Wachrhythmus völlig durcheinander gewesen sei, bevor er am Programm teilgenommen habe.

Im Schnitt leisten die Teilnehmer laut Goldinger Einsätze, die einem Pensum von 20 bis 40 Prozent entsprechen. 10 Prozent müssen im Minimum geleistet werden, 60 Prozent sind das Maximum. Für die geleistete Arbeit erhalten die Teilnehmenden zwar keinen Lohn im eigentlichen Sinne, aber eine Integrationszulage. Diese betrage 7.50 Franken pro halben Tag Arbeit. «Damit können die Teilnehmenden ihre Sozialhilfe aufpolieren.»

