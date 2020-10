Neuste Zahlen vom Bund – Arbeitslosenquote sinkt im September Trotz der Pandemie hat sich die Lage auf dem Schweizer Arbeitsmarkt gebessert. Das überrascht selbst die Ökonomen.

Erstaunliche Tendenz: Die Arbeitslosigkeit geht im September überraschend zurück. (Symbolbild) Foto: Peter Klaunzer (Keystone/Symbolbild)

Die Arbeitslosigkeit hierzulande sank im vergangenen Monate. Sie ging gegenüber dem August von 3,3 auf 3,2 Prozent zurück, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag mitteilte. Um saisonale Faktoren bereinigte nahm die Arbeitslosigkeit ebenfalls ab, und zwar von 3,4 auf 3,3 Prozent.

Der Rückgang ist eine Überraschung, da viele Wirtschaftszweige unter den Folgen der Coronakrise leiden. Ökonomen hatten die Arbeitslosenquote im Vorfeld denn auch im Bereich von 3,3 und 3,4 Prozent und die saisonbereinigte Ziffer bei 3,4 bis 3,6 Prozent gesehen.

Insgesamt waren in der Schweiz im September 148'560 Personen bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) als arbeitslos gemeldet. Das waren 2551 weniger als im Vormonat.

Gegenüber dem Vorjahresmonat lag die Zahl gleichwohl massiv höher, nämlich um 49'462 Personen. Die Quote hatte damals – also in der Vor-Corona-Zeit – noch bei 2,1 Prozent gelegen.

Kurzarbeit nimmt weiter ab

Aufgeschlüsselt nach Alter nahm die Arbeitslosigkeit vor allem bei den Jungen ab. Die Quote bei den 15- bis 24-Jährigen verringert sich gegenüber dem Vormonat auf 3,6 von 3,9 Prozent. Bei den 25- bis 49-Jährigen (3,4%) und den 50- bis 64-Jährigen (3,0%) blieben die Quoten gegenüber dem Vormonat praktisch unverändert.

Das Seco hat derweil im September insgesamt 238'145 Stellensuchende registriert, 930 mehr als im Vormonat. Die Zahl der bei den RAV gemeldeten offenen Stellen verringerte sich derweil um 327 auf 34'725. Von diesen unterlagen 20'388 der Meldepflicht.

Wie üblich wurden auch Angaben zur Kurzarbeit gemacht. Offiziell liegen allerdings erst die Werte für den Juli vor. Damals waren laut den Angaben 347'638 Personen von der Kurzarbeit betroffen nach rund einer halben Million im Juni. Auf dem Höhepunkt der Corona-Krise im April waren es gut eine Million gewesen.

SDA/fakl