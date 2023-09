Arbeitsunfall in Winterthur – Mann bei Sturz von Dach schwer verletzt In Winterthur ist ein Mann bei Arbeiten auf dem Dach fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Der 64-Jährige wurde mit schweren Kopfverletzungen ins Spital gefahren.

Ein Mann musste nach einem Unfall mit schweren Kopfverletzungen ins Spital gebracht werden. Symbolbild: Madeleine Schoder

Bei einem Arbeitsunfall hat sich in Winterthur am frühen Sonntagabend ein Mann schwer verletzt. Der 64-Jährige war kurz nach 17 Uhr mit Arbeiten auf dem Dach einer Garagenbox in einer Einstellhalle beschäftigt, teilt die Kantonspolizei Zürich mit. Aus bisher ungeklärten Gründen stürzte er etwa fünf Meter in die Tiefe und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde er mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren.

Der genaue Hergang dieses Unfalls wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland abgeklärt.

