Baupolizeiamt in Winterthur – Architekt wird oberster Baujurist Der neue Leiter des Baupolizeiamts heisst Thomas Jung. Er tritt seine Stelle im November an. Elisabetta Antonelli

Thomas Jung ist ehemaliger Zürcher Kantonsbaumeister und wird nun Nachfolger von Lena Ruoss im Baupolizeiamt. Foto: PD

Thomas Jung heisst der neue Leiter des Winterthurer Baupolizeiamts, wie die Stadt am Montag mitteilt. Der 58-jährige ehemalige Zürcher Kantonsbaumeister ist diplomierter Architekt ETH. Neben seinem Architekturstudium hat er fünf Semester Rechtswissenschaften an der Hochschule St. Gallen studiert.

Laut Medienmitteilung zeichnet sich Jung durch eine hohe Kompetenz im Bauwesen und im Architekturbereich in einem politisch und rechtlich geprägten Umfeld aus. Er habe 20 Jahre Berufserfahrung, davon 14 Jahre in leitenden Positionen in der öffentlichen Verwaltung und in der Privatwirtschaft.