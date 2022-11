Spitzenpolitikerinnen mit Kindern – Ardern, Meloni, Marin und Baerbock: Wie machen die das genau? Neuseeland, Italien und Finnland haben Mütter mit kleinen Kindern an der Spitze ihrer Regierung. Wie organisieren diese mit ihren Partnern die Betreuung? Martin Fischer

Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern 2018 mit Ehemann und dem neugeborenen Kind, das während ihrer Amtszeit zur Welt kam. Nach sechs Wochen Auszeit stieg Ardern wieder in den Job ein. Foto: AFP

Nationalratspräsidentin Irène Kälin ist die prominente Ausnahme in der Schweiz. Während hierzulande Mütter mit kleinen Kindern kaum politische Spitzenämter besetzen, gibt es im Ausland einige Beispiele von möglicher Vereinbarkeit: Familien die sich so organisieren können, dass die Kinder betreut sind und die Mutter Politik auf höchster Ebene betreiben kann.

Denn unbestritten ist: Wer in der Exekutive einer Landesregierung Einsitz nimmt, muss rund um die Uhr für den Job verfügbar sein. Und bei der Familienzeit entsprechend deutliche Abstriche machen.

Wie also machen Jacinda Ardern, Sanna Marin, Giorgia Meloni oder Annalena Baerbock und ihre Familien das? Naheliegend ist, dass Personen in solch exponierten Jobs zu den Privilegierten gehören, die bei weitem genug Einkommen und Ressourcen haben, um eine Kinderbetreuung ausserhalb der Kernfamilie möglich zu machen.

Annalena Baerbock mit Ehemann Daniel Holefleisch beim Bundespresseball 2018. Er war Vollzeitvater, seit Mai arbeitet er wieder. Die beiden haben zwei Töchter. Foto: Getty Images

Trotzdem fällt auf, dass bei Ardern, Marin und Baerbock die Ehemänner einen wichtigen Anteil in der Betreuung übernommen haben – und dies auch so kommuniziert wurde. Daniel Holefleisch, Partner von Aussenministerin Annalena Baerbock, hat seinen Job bei der Deutschen Post gekündigt, um während des Wahlkampfs und der ersten Amtsmonate von Baerbock für die Kinder zu sorgen. Schon davor hatte er sein Pensum reduziert, damit Baerbock ihre Karriere vorantreiben konnte.

«Dann verlasse ich jede Sitzung und rufe sie an.» Annalena Baerbock, deutsche Aussenministerin

Clarke Gayford, Partner von Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern, wurde ebenfalls Hausmann, als 2018 Tochter Neve zur Welt kam. Im neunten Stock des Parlamentsgebäudes hatte das Paar zudem «eine kleine Krippe» eingerichtet, sodass auch die Mutter in der Nähe des Kindes sein konnte.

Ardern hatte ihre wenige Monate alte Tochter 2018 auch zur Vollversammlung der UNO in New York mitgenommen, sie war die erste Politikerin, die diesen Schritt wagte. In Neuseeland können Ministerinnen und Minister für ihre Reisen eine Betreuungsperson mitnehmen, für die der Staat aufkommt. Bei Arderns Reisen ist das meist Ehemann Gayford, für die Kosten kommt die Regierungschefin selbst auf.

Clarke Gayford mit Tochter Neve, vorne rechts ist Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern bei der Arbeit zu sehen. Foto: Getty Images

UNO-Vollversammlung 2018: Während seine Frau eine Rede hält, kümmert sich Arderns Ehemann Gayford um die Tochter. Foto: Getty Images

Es ist natürlich auch ein gutes Narrativ für die Politikerinnen Ardern und Baerbock, die im linken Spektrum politisieren, dass die Väter hier zugunsten der Karriere der Frauen zurückstehen. Wie viel professionelle und familiäre Unterstützung sie daneben noch in Anspruch genommen haben, ist jedoch nicht bekannt. Bei der Familie von EU-Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen etwa waren neben ihrem Mann eine Tagesmutter und eine Haushaltshilfe im Einsatz.

Wie stark Ministerin Baerbock bei der Familie zurücksteckt, wurde in einer Fragerunde mit Schülerinnen und Schülern klar, die Sat.1 im September ausgestrahlt hatte. Einmal die Woche, immer mittwochs, wenn das Kabinett in Berlin tagt und Baerbock nicht gerade im Ausland arbeitet, versuche sie abends zum Essen daheim zu sein, sagte sie dort. Die Familie wohnt in Potsdam, etwas ausserhalb der Hauptstadt.

Mit ihren Kindern sei Baerbock per Handy in Kontakt. Die Töchter hätten ein Codewort, dass sie in Notfällen an ihre Mutter schicken können. «Dann weiss ich: Jetzt ist es ganz dringend. Dann verlasse ich jede Sitzung und rufe sie an.»

Marin sagt, dass ihr Mann im «Job mehr balancieren» müsse.

Mittlerweile sind sowohl Holefleisch wie auch Gayford wieder in Teilzeit in ihre angestammten Jobs zurückgekehrt, Holefleisch als Lobbyist und PR-Berater, Gayford beim Fernsehen. Gayford twitterte vor seiner Rückkehr, dass dies nur möglich sei dank «sehr effizientem Planen und der Hilfe von wundervollen Grossmüttern, die babysitten». Arderns und Gayfords Kind geht in den Kindergarten, Baerbocks und Holefleischs Kinder sind mit elf und sieben Jahren bereits im schulpflichtigen Alter.

Sanna Marins vierjährige Tochter besucht eine staatliche Kita, für einen Platz musste sich aber auch die einflussreiche Politikerin ganz normal bewerben. «Es gibt in Finnland keine Überholspur», sagte sie der «Vogue». Das Land hat eine stark ausgebaute Betreuungsinfrastruktur für Kinder im Vorschulalter, die von den Gemeinden getragen wird, es gibt neben den Kitas auch Freizeitprogramme, die jeweils nach Arbeitsschluss beginnen.

Marin sagt, dass ihr Mann Markus Räikkönen im «Job mehr balancieren» müsse. Er arbeitet als Investor im Techbereich. Wenn das Kind krank ist, sind entweder er oder Marins Mutter zur Stelle. Alle Grosseltern wohnen in Gehdistanz zur Familie der Premierministerin. Die Elternzeit hatten sich Marin und Räikkönen aufgeteilt, beide waren je sechs Monate fürs Kind zuständig, bevor es in die Kita kam.

Andrea Giambruno, Partner von Giorgia Meloni, mit der gemeinsamen Tochter Ginevra. Foto: AFP

Italiens neue Regierungschefin Giorgia Meloni hat zusammen mit dem Journalisten Andrea Giambruno eine sechsjährige Tochter. Giambruno hat noch vor Melonis Wahl seinen Job beim Berlusconi-Unternehmen MediaForEurope gewechselt. Er sei nun im Hintergrund tätig, berichten italienische Medien, und zurzeit in erster Linie Hausmann. Italiens First Family hat allerdings den Support einer professionellen Babysitterin.

Nationalratspräsidentin Irène Kälin posiert im November 2021 nach ihrer Wahl mit Sohn Elija im Bundeshaus. Foto: Keystone

