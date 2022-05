Wegen Rassismus-Kontroverse – «Arena»-Moderator Sandro Brotz droht ein Rechtsverfahren Über zwanzig Personen beschweren sich bei der SRG-Aufsicht des Bundes über die SRF-«Arena», in der SVP-Nationalrat Thomas Aeschi des Rassismus bezichtigt wurde. Edgar Schuler

Der Moment der viel diskutierten Aussage des Arena-Moderators Brotz gegenüber SVP-Nationalrat Aeschi: Darf ein SRF-Moderator das? Foto: Screenshot SRF

«Wir halten am heutigen Abend glasklar fest, dass das, was Sie gesagt haben, rassistisch war. Punkt, Ausrufezeichen.» Dieser Satz von Sandro Brotz an die Adresse von SVP-Nationalrat Thomas Aeschi hat jetzt juristische Folgen: Die «Arena»-Verantwortlichen müssen sich deswegen vor der Unabhängigen Beschwerdeinstanz (UBI) verantworten. Dort ist heute eine ausführliche Beschwerde eingegangen.