Genussvolle Tage im Engadin - Arenas Resort Schweizerhof 

Arenas Resort Schweizerhof

Via da Fex 1

CH-7514 Sils-Maria

Das Arenas Resort Schweizerhof liegt ruhig und zentral im malerischen Engadiner Dorf Sils-Maria. Die grosszügige Solbadanlage mit 33°C warmem Salzwasser lädt zur Entspannung ein für Körper, Geist und Seele. Wintersport wird in der Region ganz gross geschrieben: In unmittelbarer Nähe befinden sich ein grossartiges Loipennetz und das vielseitige Skigebiet Furtschellas/Corvatsch und Corviglia. Kulturinteressierte, Familien, Erholungsuchende und Aktivurlauber kommen bei uns garantiert auf ihre Kosten.



Erleben Sie das Engadin zu einem einmaligen Spezialpreis !

IHR BONUS-KARTEN ANGEBOT

• 4 Übernachtungen im Arenas Resort Schweizerhof

• Reichhaltiges Frühstück

• 3 Dreigang Wahlmenü am Abend

• 1 Goldrausch 3 Gang Fondue Menü am Abend ihrer Wahl

• Freie Benutzung der hauseigene Schneeschuhe und Stöcke

(je nach Verfügbarkeit)

• Leih- Bademantel und Schlappen

• Eintritt in den Wellnessbereich mit Solbad 33°C

• Gratis Wifi

Bis 30% Ermässigung mit der BONUS-Karte

Preise pro Person für 4 Übernachtungen

Alpines Doppelzimmer CHF 515.– statt bis zu CHF 720.–

Alpines Einzelzimmer CHF 649.– statt bis zu CHF 920.–

Angebot gültig vom 10. Dezember 2021 bis 24. April 2022.

Ausgeschlossen 24.12.21 – 1.1.22; 5.2.22 – 20.3.22 und 14.4. bis 17.4.22.

Angebot auf Anfrage direkt beim Arenas Resort Schweizerhof.

Zuschläge

• Verlängerungsnächte und andere Zimmerkategorien auf Anfrage.

• Tourismusabgaben sind im Preis nicht enthalten und werden vor Ort verrechnet.