Es gibt viel zu entdecken in einer Bentobox. Zum Beispiel eingelegte Radieschen … Fotos: Till Hirsekorn

Die Neustadtgasse hat ihr eigenes Flair. Hier ist die Altstadt nochmals ein Tick entspannter. Man sieht Lädelibsitzer, die vor die Tür treten, um sich kurz zu strecken, einen tiefen Zug in der kühlen Brise nehmen, links und rechts schauen – und sich dann zurück an die Arbeit machen.

Aus dem Roxy Vinyl Café dringt an diesem Sommertag leichter Piano-Indie-Pop auf die Gasse. Weil der Bagel-Brunch vom Wochenende pausiert (aber ein Comeback mit neuen Kreationen gibt), kommen wir zum Zmittag und probieren die Bentoboxen aus, einen kultigen Import aus Japan.

Die hohe Bentobox-Kunst ist es, viele Häppchen so sorgfältig in der Dose zu drapieren, dass das Auge lacht, die Spannung steigt und die Speicheldrüsen – mmh! ooh? aah! – aktiv werden. Das passiert auch im Roxy Vinyl. Wir stochern mit unseren Bambus-Stäbchen neugierig in unserer Box herum, erhaschen hier ein rosa gefärbtes Radieschen, da Glasnudelsalat in Sesamsauce, dort leicht frittierte Süsskartoffelscheiben und – oha – sogar ein bisschen Kartoffelstampf. Alles ist lecker, nicht überwürzt und laut Website handgemacht «by Itsumi». Wer? «Eine Frau aus Töss, die im kleinen Stil privat ausliefert», meint die Bedienung.

…oder die anfrittierten Süsskartoffelscheiben.

Die grössten Happen schnappen wir uns zum Schluss und sind schön satt.

Auch die frittierten (aber nicht zu fettigen) Poulet- oder Tofu-Bällchen und das adrette Rührei-Scheibchen lassen wir uns gerne schmecken. Unser Bento-Box-Gemälde ist inzwischen auf zwei grosse, in Algen gewickelte Reis-Wraps geschrumpft.

Einer ist mit Poulet, einer mit Tofu. Beide Bento-Optionen – vegetarisch oder Fleisch – kosten 24 Franken. Ein Getränk ist inbegriffen. Wir nehmen die Quitten-Schorle mit Most von den Wufflis und nicken uns zu: fair! Und so entspannend! Denn mit Stäbchen isst man (der Schweizer?) deutlich langsamer und bewusster.

Statt eines Espressos probieren wir am Schluss die nächste Überraschung aus: hausgemachte Cascara-Limonade. Sprudel mit «Fruchtfleisch der ungespritzten Kaffeekirschen» aus dem peruanischen Hochland. Auch sehr fein, erfrischend und mit stylisher Optik (klarer Sprudel, dunkler Satz; 6.50 Fr.). Allerdings nicht sehr kaffeeig.

Stylish: die Cascara-Limo mit Fruchtfleischsaft aus Kaffeebohnen.

Entspannte Atmosphäre im Roxy Vinyl Café, mit Plattenspieler und Vinyl.

Nur etwas haben wir zu bemäkeln: den Abfall. Und da es die Boxen auch zum Mitnehmen gibt, sind sie aus Karton, was der Häppchen-Kreation nicht gerecht wird. Trotzdem sagen wir: Arigatou, Itsumi. Eins a Neustadtgasse! Es war uns eine Ehre.

