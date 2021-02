Bekämpfung von Covid-19 – Armee-Apotheke gibt sich gute Noten In einer Medienkonferenz in Bern hat die Armee die Beschaffungspolitik in der Pandemie erläutert. Sie hat dabei auch Fehler zugegeben. UPDATE FOLGT

Ein Mitarbeiter der Armeeapotheke verpackt eine Sendung Covid-19 Impfstoff in ein Karton mit Trockeneis. Foto: Marcel Bieri (Keystone/Archiv)

Die Armeeapotheke gibt sich eine genügende Note für ihre Rolle bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Insgesamt habe sie ihre Aufgabe erfüllt und «einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, Menschenleben zu schützen», heisst es in einer Mitteilung der Armee.

Im März 2020 sei die Armeeapotheke vom Bundesrat als zusätzliche Aufgabe mit der Beschaffung und Bevorratung von medizinischen Schutzgütern für das Gesundheitswesen beauftragt worden. Das Beschaffungsvolumen habe sich innert Tagen um das 150-fache vervielfacht, heisst es in der Mitteilung vom Donnerstag. Und: «Der Auftrag konnte insgesamt erfüllt werden», sagte Divisionär Thomas Kaiser, Chef Logistikbasis der Armee (LBA).

Nun gehe es darum, Lehren zu ziehen und die Armeeapotheke in Richtung einer Einsatzorganisation weiterzuentwickeln. Im Sinne der Transparenz würden ab diesem Donnerstag relevante Dokumente im Internet publiziert.

Die Armeeapotheke verfügt nach eigenen Angaben als einzige Organisation des Bundes über eine Grosshandelsbewilligung und die nötigen Zertifizierungen für die Beschaffung von Medizinalgütern.

Hohe Belastung für die Mitarbeitenden: Divisionär Thomas Kaiser rechtfertigt die Arbeit der Armeeapotheke in in Bern. Foto: Peter Klaunzer (Keystone/11. Februar 2021)

Aus diesem Grund sei diese Organisation, die bis dahin ausschliesslich für die Armee und die Bundesverwaltung tätig gewesen sei, am 20. März 2020 vom Bundesrat im Rahmen der Pandemie-Bekämpfung mit einer neuen und zusätzlichen Aufgabe betraut worden. «Der Auftrag lautete, subsidiär die Beschaffung, Bevorratung und Verteilung von Medizinalgütern nach Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit (BAG) für das gesamte Schweizer Gesundheitswesen sicherzustellen», heisst es.

VBS überprüft Masken-Deals

Die Armeeapotheke gab in Bern aber auch Fehler in der Logistik zu. «Wir haben in verschiedenen Bereichen auch Fehler gemacht, in einigen Punkten auch falsch antizipiert», erklärte Werner Dreyer, Chef Logistische Lageverfolgung der LBA. Kaiser sagte, dass man vom BAG die Aufgabe erhalten habe, plötzlich 550 Millionen Masken zu besorgen. Trotz eines schwierigen Marktes habe man 302 Millionen Masken kaufen können. Von den Masken seien 94 Prozent mit einwandfreien Zertifikaten dokumentiert. 2 Prozent müsste noch dokumentiert werden, bei 4 Prozent würden noch offenen Fragen bezüglich des notwendigen Zertifikates bestehen. Das werde jetzt aber noch abgeklärt, fügte Kaiser bei. Momentan müssten 130 Millionen Masken an Lager sein.

Erschwerend sei dazu gekommen, dass man nicht nur Masken oder Gummihandschuhe hätte besorgen müssen, sondern auch weitere benötigte Artikel, sagte Dreyer. Man habe wegen chinesischen Lieferanten auch Mandarin sprechen müssen. Ob die Masken zu teuer eingekauft worden seien, werde nun mit einer internen Revision des VBS geprüft. Kaiser: «Frau Amherd verlangt Transparenz.» Dabei klärt die Revision drei wesentliche Punkte ab: Der marktgerechte Preis, die Standard-Qualität und die Konditionen der Lieferanten.

