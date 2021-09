Mit Backrezepten auf Reisen – Armenisches Gebäck In der Kolumne «Mit Backrezepten auf Reisen» stellen wir Ihnen Ideen zum Nachbacken vor. Entdecken Sie diese Woche Gata. Heidrun Pschorn

Gata wird gerne zum Kaffee oder Nachmittagstee gegessen. Foto: Heidrun Pschorn

Süssigkeiten sind ein wichtiger Teil der armenischen Küche. Gata gibt es in jeder Provinz oder Stadt in jeglichen Variationen und Formen. Es kann verziert oder ungeschmückt belassen werden. Beliebt ist die Variante mit einer Füllung, die aus Mehl, Butter und Zucker besteht. Gerne werden auch Nüsse verwendet. Das traditionelle Gebäck wird auch als rundes, süsses Brot verziert und an Hochzeiten gereicht. Jetzt gehts aber los!

Rezept:

Teig:

300 g Mehl

1 Prise Salz

1 TL Backpulver

5 Kardamomkapseln gemörsert

180 g weiche Butter

180 g saurer Halbrahm

Füllung:

150 g Mehl

150 g Zucker

60 g Butter

60 g klein gehackte Walnüsse

1 Ei (zum Bestreichen)

Zubereitung Teig:

Mehl mit Backpulver, Salz und Kardamom in einer Schüssel vermischen. Die Butter dazugeben und alles zügig vermengen. Mit dem sauren Halbrahm alles zu einem Teig verkneten. In einer Frischhaltefolie verpackt für eine Stunde in den Kühlschrank legen.

Zubereitung Füllung:

Mehl, Zucker und Butter in einer Schüssel zu einer Art Streuseln verarbeiten. Das Ei trennen. Zum Eiweiss und Eigelb jeweils etwas Wasser dazugeben und verquirlen.

Fertigstellung:

Teig in zwei Teile trennen. Jeden Teil auf einer bemehlten Oberfläche zu einem Rechteck von ca. 40×30 cm ausrollen. Mit dem verquirlten Eiweiss bestreichen. Jeweils etwas weniger als die Hälfte der Füllung auf den Teig verteilen. Etwas Rand frei lassen. Mit der Hälfte der Walnüsse bestreuen. Von der langen Seite aufrollen und satt flach drücken. Die Rolle mit dem verquirlten Eigelb bestreichen und etwas mit der Füllung bestreuen. Schräg in Stücke schneiden und bei 180 Grad im vorgeheizten Backofen ca. 30 Minuten goldgelb backen.

Tipp: Der Teig kann gut über Nacht im Kühlschrank aufbewahrt werden. Statt Walnüssen kann man auch Haselnüsse oder Mandeln verwenden.

