Sowohl linke wie bürgerliche Parteien stimmten am Montag gegen die Verordnung. Das Scheitern kommt überraschend. Denn die Verordnung hat in erster Linie symbolischen Wert. Die Leistung der Kultur würde damit gesetzlich anerkannt. In der Praxis würde sich nicht viel ändern.

Die SP fordert mehr finanzielle Sicherheit für Kulturbetriebe und Kulturschaffende. Dafür soll eine Quote sorgen. Drei Prozent der städtischen Ausgaben sollen für die Kultur reserviert sein. In einem Haushalt eine Quote zu fordern, für welchen Ausgabenbereich auch immer, ist finanzpolitisch unklug, weil man sich damit die Hände bindet.