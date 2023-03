Wer übernimmt das Zürcher Kulturhaus? – Arthouse-Kinos und «Art Tech Space» kämpfen ums Kosmos Bald entscheiden die SBB, wer die Kinos und das Restaurant in Zukunft betreibt. Die Commercio-Gruppe ist interessiert. Jungunternehmer planen digitale Kunst und einen Concept-Store. Tim Wirth Jan Bolliger

Im Juni soll wieder Leben ins Kosmos-Gebäude einkehren: Die SBB bestimmen in diesen Tagen die Nachfolge. Foto: Dominique Meienberg

Ein «Leuchtturm der Kultur», aber rentabel – so stellen sich die SBB das neue Kosmos vor. Laut einem internen Plan aus dem Dezember, der dieser Zeitung vorliegt, will die Vermieterin am Freitag entscheiden, wer das wichtige Zürcher Haus zwischen Europaallee und Langstrasse in die Zukunft führt. Ob der Fahrplan eingehalten wird und wann die Öffentlichkeit davon erfährt, ist unklar. Drei Monate sind seit dem Konkurs vergangen. Seither schweigen die SBB zur konkreten Zukunft des Kosmos.