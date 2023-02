Verärgerte Patienten – Arzt erklärt chaotischen Start von Praxis in Turbenthal Ein Arztwechsel ohne Ankündigung und administratives Chaos: Der Start des neuen Ärztezentrums war turbulent. Doch Hausarzt Thomas Haehner gelobt Besserung. Bettina Schnider

Hausarzt Thomas Haehner mit den beiden Praxisassistentinnen Martina Atanaskovic (links) und Donika Spahija. Foto: Noah Salvetti

Seit vielen Jahren besucht Karin Müller (Name geändert) die Arztpraxis an der Tösstalstrasse 72 in Turbenthal. Ihr Hausarzt dort war Peter Flachsmann. «Aber im Sommer haben wir auf einmal erfahren, dass er Turbenthal verlässt», erzählt sie. «Wir Patientinnen und Patienten wurden nicht darüber informiert, wer die Praxis übernimmt.» Statt des Namens Flachsmann stand plötzlich «Ärztezentrum Turbenthal» auf dem Klingelschild.