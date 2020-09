2. Liga interregional. Gruppe 6 – AS Calcio Kreuzlingen zu stark für Bassersdorf Das Team von Trainer Gianni Lavigna gab einsatzmässig am Bodensee alles. Das 0:1 in der 44. Minute fiel zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Am Schluss hiess es 0:2. Markus Wyss

Der Bassersdorfer Stürmer Nikola Dordevic (Nummer 15) musste sich auch in Kreuzlingen mehr um seine Gegenspieler kümmern als umgekehrt. Foto: Sibylle Meier

Das Gute vorneweg. Bassersdorf hat in Kreuzlingen bei der AS Calcio alles gegeben. Am Schluss gewannen die Thurgauer 2:0. Die Tore fielen in für Bassersdorf ungünstigen Momenten. Besonders das erste in der 44. Minute. Das 2:0 passierte in der 84. Minute. «Natürlich wollen wir in jedem Spiel drei Punkte holen, deshalb war das 0:1 so kurz vor der Pause ein Dämpfer für uns», berichtete Bassersdorfs Trainer Gianni Lavigna.