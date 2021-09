Tobega in Neftenbach - Asphaltwerk setzt auf Recycling

Abo Viele Flugblätter kursieren - ein Faktencheck

In einer Woche stimmen die Wiesendangerinnen und Wiesendanger an der Urne über die Einzonung von 12 Hektaren Landwirtschaftsland ab. In der Gemeinde kursieren gleich fünf Flyer. Mit den Fakten nimmt man es nicht immer so genau.