AstraZeneca kommt mit ihrem Impfstoff nicht aus den Schlagzeilen. Die Pharmafirma hat vieles falsch gemacht in der Kommunikation – zu diesem Schluss kommt die Unternehmensberaterin Toula Stoffel.

Warum ist die Firma AstraZeneca so in den Fokus geraten?

Generell waren alle Impfstoffhersteller im Fokus, als klar war, dass uns strikte Lockdowns nicht aus der Krise führen würden. Die zweite Welle war stärker als die erste. Der AstraZeneca-Impfstoff, der an der Universität Oxford entwickelt wurde, kam als Erstes als eine grosse Neuigkeit in die britischen Medien – noch bevor die Studien abgeschlossen waren. Dabei spielte auch die britische Corona-Politik eine Rolle, die bis dahin als schlechtes Krisenmanagement in der Bevölkerung wahrgenommen wurde.