Serie «Alles fürs Haustier» – Atemnot, Magenprobleme – Warum Moderassen problematisch sind Modetrends gibt es auch bei Hunderassen. Die Tiere sind oft überzüchtet und von Krankheiten geplagt. Eine Tierärztin aus Henggart kritisiert Qualzuchten. Samantha Zaugg

Hecheln ohne Anstrengung – wegen ihrer kurzen Nasen haben Rassen wie die Französische Bulldogge Mühe, ihre Körpertemperatur zu regulieren. Foto: Reuters

Die Französische Bulldogge ist ein absoluter Modehund. In der Schweiz landet sie auf Platz fünf der beliebtesten Hunderassen. Und das erst seit kurzem: In den letzten sechs Jahren hat sich die Anzahl der Französischen Bulldoggen in der Schweiz beinahe verdoppelt. Aktuell werden mehr als 15’000 Tiere gezählt. Doch die Rasse ist anfällig für Krankheiten, Tierärzte sprechen gar von einer Qualzucht. Für eine angemessene Lebensqualität sind oft Operationen nötig.