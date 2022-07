Kampf gegen Klimawandel – Atomkraft bekommt «grünes Label» In der EU können ab nächstem Jahr Investitionen in bestimmte Gas- und Atomkraftwerke als klimafreundlich eingestuft werden. Gegnerinnen und Gegner des umstrittenen Labels scheiterten bei einer Abstimmung im EU-Parlament. Stephan Israel aus Brüssel

Das Atomkraftwerk Gravelines in Nordfrankreich. Paris erhofft sich vom grünen Label für Atomkraft Investitionsanreize und Exportchancen für seine Nuklearindustrie. Foto: Denis Charlet / AFP

Können Gas- und Atomkraftwerke unter bestimmten Bedingungen das grüne Label bekommen? Am Ende war das Ergebnis in Strassburg relativ klar: Gegnerinnen und Gegnern im EU-Parlament ist es nicht gelungen, die umstrittene Einstufung von Atom und Gas in der EU als nachhaltige Energiequellen zu stoppen. Nur 278 Abgeordnete votierten im Plenum gegen den Rechtsakt zur sogenannten Taxonomie, einem Klassifizierungssystem für private Investoren. Nötig wäre eine absolute Mehrheit von 353 Stimmen gewesen.

Ab 2023 in Kraft

Theoretisch könnten bis zum 11. Juli eine qualifizierte Mehrheit der EU-Staaten das Label noch verhindern. Das gilt aber als praktisch ausgeschlossen. Die Klassifizierung dürfte also Anfang 2023 in Kraft treten. Sie soll private Investoren in nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten lenken und so den Kampf gegen den Klimawandel unterstützen. Die EU hatte in einem ersten Schritt im vergangenen Jahr schon beschlossen, die Stromproduktion mit Solarpanels, Wasserkraft oder Windkraft als klimafreundlich einzustufen.

Unter Druck aus einigen Mitgliedstaaten schlug Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zusätzlich das Label für Atom und Gas vor, geknüpft an Bedingungen. Konkret müssen Gaskraftwerke strengere Schadstoffnormen erfüllen und für die Umstellung auf Wasserstoff bereit sein. Bei der Atomkraft dürften Investitionen in Sicherheit und Verlängerung von Laufzeit im Vordergrund stehen. Für Neubauten sind Vorgaben für die Abfallentsorgung vorgesehen.

Eine wichtige Rolle spielte eine Allianz zwischen Paris und Berlin, unterstützt von den osteuropäischen Mitgliedstaaten. Frankreich sieht in der Atomkraft eine Schlüsseltechnologie für eine CO₂-freie Wirtschaft und wittert zudem Exportmöglichkeiten für seine Nuklearindustrie. Deutschland wollte im Gegenzug das grüne Label für Gas als Übergangstechnologie.

Für den Übergang

Klar sei Gas ein fossiler Brennstoff, sagte EU-Finanzkommissarin Mairead McGuinness vor dem EU-Parlament. Aber einige Mitgliedstaaten bräuchten Atom und Gas als Übergangslösungen während der Energiewende. Niemand sei verpflichtet, in Gas oder Atomkraft zu investieren. Es müsste aber alle Instrumente genutzt werden, um auf Erdöl und Steinkohle verzichten zu können.

Die Klassifizierung könnte Auswirkungen auf Finanzierungskosten von Projekten haben. Die Taxonomie soll Investitionsentscheidungen von Anlegern beeinflussen und Investoren in die Lage versetzen, Finanzierungen von klimaschädlichen Wirtschaftsbereichen zu vermeiden. Ob das grüne Label die kostspielige und umstrittene Atomkraft für private Investoren tatsächlich attraktiver macht, ist umstritten.

Abstimmung im EU-Parlament über das grüne Label für Atomkraft und Gas. Foto: Patrick Hertzog / AFP

Im EU-Parlament stimmten Grüne und ein Grossteil der sozialdemokratischen Fraktion gegen die «grüne» Einstufung von Atom und Gas. Kommission und Mitgliedstaaten betrieben hier «Greenwashing». Der Vorschlag stehe im Kontrast zu den Bemühungen, von russischen Rohstoffen unabhängig zu werden. Konservative und Liberale waren gespalten, votierten aber mehrheitlich für das Label. In der Schweiz begrüsste das Nuklearforum Schweiz den Entscheid. Die Kernenergie sei eine der CO₂-ärmsten Arten der Stromerzeugung und könne erheblich zum Klimaschutz beitragen. Der Investitionsanreiz sei zu begrüssen, Technologieverbote nützten niemandem.

Schweizer Banken setzen auf Selbstregulierung Infos einblenden Schweizer Banken wollen beim Thema «nachhaltige Anlagen» eine führende Rolle einnehmen. Für EU-Kunden werden auch sie die EU-Regeln befolgen müssen. In der Schweiz arbeitet die Branche dagegen mit Selbstverpflichtungen. Ende Juni hatte die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) zwei Selbstregulierungen im Bereich Nachhaltigkeit lanciert. Dabei geht es um neue Vorgaben für Bankberaterinnen bei der Anlage- und Hypothekarberatung. «Nachhaltigkeit wird künftig integraler Bestandteil in den Beratungsgesprächen mit Kundinnen und Kunden», erklärte SBVg-CEO Jörg Gasser. Die neuen Selbstregulierungen sind verpflichtend für alle Institute, die sich der Bankiervereinigung angeschlossen haben. Bankberater müssen neu ihre Kundinnen und Kunden nach Präferenzen im Bereich Nachhaltigkeit fragen und ihnen entsprechende Produkte anbieten. «Es geht darum, zu verstehen, was der Kunde sich wünscht», sagte August Benz, stellvertretender CEO der SBVg. Die Selbstregulierungen sehen zudem vor, dass SBVg-Mitglieder ESG-Themen (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) in die Aus- und Weiterbildung ihrer Kundenberaterinnen und -berater aufnehmen. Durch kompetente und transparente Beratung leiste die Finanzbranche einen wichtigen Beitrag zur Vermeidung von Greenwashing. Benz hält Selbstregulierung dabei für den richtigen Ansatz. «Dadurch konnten wir in sehr schnellem Tempo Regulierungen entwickeln.» Vorgaben gibt es auch bei der Immobilienfinanzierung. Berater müssen neu ihre Kundschaft für die Bedeutung energetischer Sanierungen sensibilisieren. «Die Kunden und Kundinnen sollen besser informierte Entscheide treffen können», sagte Oliver Buschan, Leiter Retail Banking & Capital Markets der SBVg, vor den Medien. Energieeffizientere Häuser würden sich durch tiefere Heizkosten auch auszahlen. «Damit steigt der Wert der Immobilie, wenn man sie verkaufen möchte.» Die neuen Selbstregulierungen treten per 1. Januar 2023 in Kraft. (SDA)

Stephan Israel ist in Zürich aufgewachsen, hat in Genf Science Politique studiert und ist in Bern in den Journalismus eingestiegen. Er war während der Jugoslawienkriege Korrespondent in Südosteuropa. Seit 2002 schreibt er aus Brüssel über die schwierige bilaterale Beziehung und die Krisen der EU. Mehr Infos @StephanIsrael

Fehler gefunden?Jetzt melden.