Vorfall in Deutschland – Attentäter von Halle nimmt Geiseln im Gefängnis Der Rechtsextreme tötete während eines Terroranschlags auf eine Synagoge zwei Menschen. Nun hat er in einer Haftanstalt zwei Beamte als Geiseln genommen.

Der rechtsextreme Attentäter von Halle wurde während des Prozesses aus Sicherheitsgründen mit einem Polizeihubschrauber von der Gerichtsverhandlung zurück in die Justizvollzugsanstalt Burg gebracht. (9. Oktober 2019) Foto: Jan Woitas (Keystone)

Der Halle-Attentäter Stephan B. hat in der Haftanstalt Burg in Sachsen-Anhalt zeitweise Geiseln in seine Gewalt gebracht. Ein Sprecher des Justizministeriums in Magdeburg bestätigte am Dienstag, dass es sich bei dem Geiselnehmer um B. handelte. Dem Ministerium zufolge nahm der 30-Jährige am Montagabend in der Justizvollzugsanstalt Burg zeitweise zwei Justizbeamte als Geiseln.

Am Abend sei die Geiselnahme erfolgreich beendet worden, erklärte das Ministerium weiter im Kurzbotschaftendienst Twitter. Der Täter sei durch andere Justizbeamte im Innenbereich der Haftanstalt überwältigt worden. Zu den Hintergründen wurden zunächst keine weiteren Details bekannt Für 11.00 Uhr kündigte das Ministerium eine Pressekonferenz an.

Am 9. Oktober 2019 hatte der rechtsextreme Stephan B. versucht, die Synagoge in Halle zu stürmen und am höchsten jüdischen Feiertag, Jom Kippur, die versammelten Gemeindemitglieder zu erschiessen. Der Anschlag scheiterte an der gesicherten Synagogentür und Ladehemmungen der selbstgebauten Waffen, die B. für die Morde konstruiert hatte. Im Anschluss erschoss B. zwei Menschen in der Stadt.

Vor zwei Jahren wurde B. zu lebenslanger Haft mit anschliessender Sicherungsverwahrung verurteilt. Das Gericht stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest, was eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren unwahrscheinlich macht.

Fluchtversuch vor Prozessbeginn

Bereits in der Vergangenheit gab es Zwischenfälle mit Stephan B. Ende Mai 2020 unternahm er noch vor dem Prozess einen Fluchtversuch aus der Justizvollzugsanstalt Halle. Dabei überkletterte er unbeaufsichtigt einen mehrere Meter hohen Zaun. B. wurde anschliessend in das Gefängnis nach Burg verlegt und sollte dort schärfer überwacht werden.

Die JVA Burg wurde laut Ministerium auf einem 220’000 Quadratmeter grossen Gelände nahe der Autobahn A 2 errichtet und hat 658 Haftplätze. Die Haftanstalt, die 2009 in Betrieb ging, gilt demnach als eine der modernsten und sichersten in Europa.

Linke und Grüne forderten eine umfassende Aufarbeitung der Geiselnahme durch den Halle-Attentäter. Der parlamentarische Geschäftsführer der Grünen-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt, Sebastian Striegel, zeigte sich «extrem beunruhigt» über den erneuten «schwerwiegenden Sicherheitsvorfall» durch B. Er gehe davon aus, dass der Rechtsausschuss des Parlaments zügig zu einer Sondersitzung zusammenkommen wird.

Auch Linken-Fraktionschefin Eva von Angern forderte eine Sitzung des Rechtsausschusses und «vollumfängliche» Auskunft von Justizministerin Franziska Weidinger (CDU). Die Ministerin müsse «jetzt alles dafür unternehmen, dass der aktuelle Vorfall aufgearbeitet und Schwachstellen behoben werden».

AFP/aru

