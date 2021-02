Europa League Sechzehntelfinals – Aubameyang rettet Arsenal – Itten trifft bei Rangers-Sieg Dank einem hart erkämpften 3:2 steht Granit Xhaka mit Arsenal im Achtelfinal. Ebenfalls qualifizieren kann sich Glasgow, bei dem Cedric Itten den 5:2-Schlussstand markiert.

Granit Xhaka beglückwünscht Pierre-Emerick Aubameyang nach seinem Treffer zum 3:2. Foto: Aris Messinis (AFP)

Es lief bereits die 87. Minute in Piräus. Granit Xhaka lamentiert, grätscht und treibt seine Mitspieler noch einmal nach vorne. Der Schweizer Mittelfeldspieler weiss, das 2:2 im Sechzehntelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Benfica Lissabon reicht nicht.

Da die Engländer ihr «Heimspiel» in der griechischen Küstenstadt austragen müssen, hätten sie aufgrund der Auswärtstor-Regel gegen die Mannschaft von Haris Seferovic, der blass blieb und bereits in der 57. Minute ausgewechselt wurde, das Nachsehen nach dem 1:1 im Hinspiel.

Doch dann kam Pierre-Emerick Aubameyang. Nach einer Flanke steht der Torjäger genau richtig und hat keine Mühe das entscheidende 3:2 zu erzielen. Es ist bereits sein zweiter Treffer des Abends, der auch zählte. In der 50. Minute legte der VAR (zurecht) sein Veto ein wegen eines Abseits.

Itten trifft vom Penaltypunkt

Noch torreicher ging es in der Partie zwischen den Glasgow Rangers und Antwerpen (Hinspiel 4:3) zu und her. Lange von der Ersatzbank aus musste Cedric Itten dem Treiben beiwohnen, ehe er in der 84. Minute eingewechselt wurde. Der Schweizer Stürmer mit Vergangenheit bei Basel, Luzern und St. Gallen reihte sich in der Nachspielzeit auch noch in die Liste der Torschützen ein: Er traf vom Penaltypunkt zum 5:2-Endstand.

Cedric Itten erzielt in der Nachspielzeit das 5:2 für die Glasgow Rangers. Foto: Russell Cheyne (AFP)

Italiens Cupsieger Napoli misslang die erhoffte Aufholjagd im eigenen Stadion gegen den FC Granada. Nach dem schnellen 1:0 durch den Polen Piotr Zielinski (3.) wähnte sich Napoli schon auf einem guten Weg, das 0:2 aus dem Hinspiel wettzumachen. Doch das 1:1 durch Angel Montoro (25.) dämpfte die Hoffnungen der Süditaliener, denen nur noch das 2:1 durch den Spanier Fabian (59.) glückte.

Ausgeschieden ist auch der Spitzenreiter der französischen Ligue 1: Lille unterlag nach einem 1:2 vor einer Woche auch im Rückspiel bei Ajax Amsterdam mit diesem Resultat. Davy Klaassen traf für die Niederländer nach 15 Minuten per Kopf, nach dem Penalty-Ausgleich durch Yusuf Yazici (78.) sorgte David Neres zwei Minuten vor dem Ende für den 2:1-Schlusspunkt.

Hoffenheim scheidet aus

Hoffenheim hat den erstmaligen Einzug in die Achtelfinals eines internationalen Wettbewerbs erneut verpasst. Der Bundesligist verlor das Rückspiel gegen den norwegischen Aussenseiter Molde FK 0:2. Wie schon beim 3:3 im Hinspiel im spanischen Villarreal nutzte das Team von Trainer Sebastian Hoeness seine zahlreichen Chancen nicht. So erlebten die Deutschen nach einer ungeschlagenen Vorrunde die erste Europacup-Niederlage in dieser Saison und schieden aus. Eirik Andersen (20./95.) traf doppelt für die Gäste.

RB Salzburg, das ohne den verletzten Schweizer Noah Okafor (Muskelfaserriss) antrat, musste sich ebenfalls geschlagen geben. 1:2 verloren die Österreich das Rückspiel gegen Villarreal (0:2 im Hinspiel).

Resultate Infos einblenden Europa League. Sechzehntelfinals. Rückspiele: Arsenal - Benfica 3:2 (1:1). Rangers FC - Royal Antwerp FC 5:2 (1:1). Villarreal - RB Salzburg 2:1 (1:1). Hoffenheim - Molde 0:2 (0:1). Napoli - Granada 2:1 (1:1). Schachtar Donezk - Tel Aviv 1:0 (0:0). Ajax - Lille 2:1 (1:0).

dpa/tre