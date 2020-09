Erhöhtes Krebsrisiko im Weinland – Auch Bauern wollen Aufklärung Der Zürcher Bauernverband fühlt sich angegriffen durch die Berichterstattung zum hohen Hirntumor-Risiko im Weinland. Er begrüsst, dass der Kanton die Zahlen wissenschaftlich untersuchen will. Nina Thöny , Rafael Rohner

Landwirte im Zürcher Weinland appellieren auch an die Konsumenten, damit künftig weniger Pflanzenschutzmittel nötig sind. Foto: Gaetan Bally / Keystone

Der Zürcher Bauernverband befürwortet ausdrücklich eine wissenschaftliche Abklärung, wie er am Freitag in einer Medienmitteilung schreibt. Die Berichterstattung über ein «möglicherweise erhöhtes Hirntumor-Risiko» bei Kindern mache betroffen. Dem Wunsch nach Aufklärung der Ursachen schliesse man sich «vorbehaltlos an».

Gleichzeitig distanziert sich der Verband von pauschalen Vorwürfen an die Landwirtschaft, welche nach aktuellem Stand jeglicher wissenschaftlichen Datenbasis entbehrten. «Wir können uns gegenwärtig nicht des Eindrucks erwehren, dass es zum aktuellen Zeitgeist der Medienberichterstattung gehört, die Landwirtschaft für zahlreiche Herausforderungen an den Pranger zu stellen.»

Untersuchung angekündigt

Im Frühling hatten Forschende aus Bern eine Studie veröffentlicht, wonach das Hirntumor-Risiko bei Kindern im Zürcher Weinland erhöht ist. Demnach erkrankte von 1985 bis 2015 in der Region alle zwei Jahre ein Kind mehr, als statistisch zu erwarten gewesen wäre. Die Forschenden vermuten, dass Pestizide im Grundwasser oder in der Luft eine Rolle spielen könnten und haben angekündigt, das Thema zu untersuchen.

Nach einem Artikel des «Landboten» über betroffene Familien, die Aufklärung fordern, reagierte am Donnerstag der Kanton Zürich. Die Gesundheitsdirektion kündigte an, eine Untersuchung in Auftrag zu geben, um die Zahl der Fälle untersuchen zu lassen.

Rückstände aus der Landwirtschaft als Auslöser schliesst der Kanton aus, die gefundenen Konzentrationen seien viel zu tief für derartige Erkrankungen. Es deute bei den gemeldeten Tumorerkrankungen nichts auf eine gemeinsame Ursache hin, schrieb die Gesundheitsdirektion bereits im Sommer.

«Ich kann mir Pestizide als Ursache schlichtweg nicht vorstellen.» Biobauer Heinz Höneisen

Heinz Höneisen, Biobauer aus Andelfingen, stört sich ebenfalls daran, dass als Verursacher des erhöhten Hirntumor-Risikos bei Kindern im Zürcher Weinland nun Landwirte im Fokus stehen. «Ich kann mir Pestizide als Ursache schlichtweg nicht vorstellen», sagt Höneisen. «Landwirte müssten dann die am stärksten betroffene Gruppe sein, da sie Pestiziden am stärksten ausgesetzt sind.» Er kenne aber niemanden mit Beschwerden. Wie der Bauernverband begrüsst es Höneisen daher, dass der Kanton die Zahlen nun vertieft untersuchen will.

Der Gemüsebauer fühlt sich an die Debatte um Chlorothalonil erinnert und verweist auch auf die Trinkwasserinitiative. «Ich finde die Berichterstattung oft reisserisch und die Reaktionen übertrieben.»

Resistente Pflanzen als Zukunft?

Kantonsrat und Biobauer Konrad Langhart (parteilos) aus Oberstammheim findet zwar auch, dass der Fokus auf die Landwirtschaft zu einseitig gelegt ist. Trotzdem sieht er auch die Bauern in der Pflicht. Er sieht die Zukunft der Landwirtschaft in resistenten Pflanzensorten und neuen Anbautechniken. Vom Bauernverband wünscht er sich eine klare Haltung. An der Basis sei die Bereitschaft viel grösser: «Meine Kollegen interessieren sich sehr dafür, wie sie den Einsatz von Pestiziden verringern können.»

Ferdi Hodel, der Geschäftsführer des Zürcher Bauernverbands, weist die Kritik zurück. Er stimme mit Langhart überein: «Wir müssen neue Ansätze finden.» Hodel erhofft sich viel von der Digitalisierung. Diese werde ganz neue Möglichkeiten schaffen, Pflanzenschutzmittel gezielter einzusetzen. In der Züchtung probiere man, die Resistenz der Pflanzen zu stärken und damit die Ernten zu sichern. «Wir sind dran, aber das braucht Zeit.»

«Wir verlassen uns darauf, dass wir zugelassene Stoffe mit gutem Gewissen einsetzen können.» Ferdi Hodel, Geschäftsführer Zürcher Bauernverband

Der Bauernverband sperre sich nicht. «Wir wollen nur dafür in die Verantwortung genommen werden, wofür wir auch verantwortlich sind.» Sollte sich herausstellen, dass Pflanzenschutzmittel einen Einfluss auf das erhöhte Krebsrisiko im Weinland habe, dann müsse man die staatliche Zulassungsstelle in die Pflicht nehmen. «Wir verlassen uns darauf, dass wir zugelassene Stoffe mit gutem Gewissen einsetzen können.»

Probleme mit Ernteausfällen

Höneisen sagt, als langjähriger Biobauer sehe er mehr und mehr auch die Schwierigkeiten, die ein Verzicht auf Pflanzenschutzmittel bedeuteten. «Der Arbeitsaufwand ist gross, und wir müssen oft grössere Ernteausfälle verkraften», sagt Höneisen. «Wir haben Probleme auf den Feldern, die wir kaum lösen können.» Hinzu komme, dass der Markt für Bioprodukte gesättigt sei.

Darin sind sich die drei Bauern einig: Wenn die Konsumentinnen und Konsumenten nicht mitziehen, dann geht es nicht. Er verzweifle manchmal fast, sagt etwa Langhart: «Wir Bauern sollen nachhaltig und ökologisch produzieren, mehr bezahlen wollen die Leute dann aber nicht.» Höneisen richtet einen Appell an alle, die den Bauern in der aktuellen Debatte Schuld zuschieben: «Ich erwarte, dass diese Konsumenten ihr Einkaufsverhalten ändern und nur noch Bioprodukte kaufen.» Im letzten Jahr betrug der Biomarktanteil laut Biosuisse erst rund zehn Prozent.

Anforderungen müssten überall gleich wachsen

Nur Bio funktioniere zudem nicht, sagt Hodel. Würden alle auf biologischen Umbau umstellen, könnten die Bauern weniger produzieren, und die Margen würden einbrechen. Die Folge wären mehr Importe aus dem Ausland, wo man nicht wisse, wie die Produkte hergestellt worden seien. «Die Anforderungen an unsere Lebensmittel wachsen zu Recht. Sie müssten aber bei heimischen und importieren Produkten im Gleichschritt wachsen.»