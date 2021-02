Umweltskandal Mitholz – Auch Betonschlämme wurden nicht korrekt entsorgt Die Probleme rund um die Sanierung des Lötschbergtunnels nehmen kein Ende: Jetzt wurde bekannt, dass nicht nur alter Schotter illegal entsorgt wurde, sondern auch Betonschlämme. Marius Aschwanden UPDATE FOLGT

An den Steinbruch Mitholz wurden auch Betonschlämme geliefert. Foto: Beat Mathys

Alter, teilweise giftiger Schotter, belastete Abfälle aus Zürich und jetzt auch noch das: Die BLS teilte am Donnerstagmorgen in einer Medienmitteilung mit, dass im Rahmen der Sanierung des alten Lötschbergtunnels auch Betonschlämme «regelwidrig» an den Steinbruch Mitholz geliefert worden sind. Dies entgegen dem geltenden Entsorgungskonzept. Das Konzept schrieb vor, dass die Betonschlämme in dafür spezialisierte Deponien gebracht werden sollten.

Doch stattdessen habe die Arbeitsgemeinschaft (Arge) Marti, welche die Arbeiten im Tunnel durchführt, zwischen Juli 2019 und April 2020 knapp 200 Tonnen solcher Materialien in den Steinbruch gebracht, schreibt die BLS. «Es liegen Hinweise darauf vor, dass die Betonschlämme nicht regelkonform entsorgt wurden», steht weiter. Gemäss heutigem Kenntnisstand sei die Praxis aber im Mai 2020 geändert worden. Seither würden die Schlämme korrekt entsorgt.

Die BLS weiss gemäss eigenen Angaben seit Ende Januar von den Vorfällen. Damals sei das Bahnunternehmen von der Arge Marti darüber informiert worden. Das Bahnunternehmen sei den Hinweisen unverzüglich nachgegangen und habe von Marti verlangt, den Entsorgungsweg der Betonschlämme lückenlos aufzuzeigen und das von den Behörden genehmigte Entsorgungskonzept korrekt umzusetzen. «Die BLS setzt alles daran, die Vorfälle umfassend zu klären und hat deshalb das Bundesamt für Verkehr und die Staatsanwaltschaft darüber informiert», teilt das Bahnunternehmen mit.

Die mutmasslich illegale Entsorgung der Betonschlämme ist das jüngste Kapitel im Umweltskandal Mitholz. Im Herbst 2020 machte diese Zeitung zusammen mit der SRF-«Rundschau» publik, dass es in der benachbarten Fischzucht Blausee in den letzten Jahren immer wieder zu mysteriösen Massenforellensterben kam. Gleichzeitig wurde in der Kiesgrube illegal teils giftiger Altschotter aus der 150 Millionen Franken teuren Sanierung des Lötschbergtunnels bearbeitet und deponiert. Zudem brachte die BLS schon seit 2012 Tausende Tonnen solches Material in den Steinbruch.

Ende Januar dann zeigten neue Recherchen, dass ein kleines Berner Transportunternehmen auch jahrelang verschmutzte Abfälle aus dem Kanton Zürich oberhalb des Blausees entsorgte. Auch dies illegal. Die prominenten Blausee-Besitzer vermuten, dass das Gift aus der Kiesgrube ins Grundwasser gelangt ist und ihre Fische deswegen gestorben sind.