Nicht nur in Brienz/Brinzauls oder Kandersteg – Auch der Rheinfall wird überwacht Am wohl beliebtesten Felsen der Region Winterthur nagt der Zahn der Zeit. Seit eineinhalb Jahren testet der Kanton Schaffhausen zudem eine neue Sicherheitsmessung. Jonas Gabrieli

Die mächtigen Wassermassen beim Rheinfall schleifen die Kalkfelsen nach und nach ab. Archivfoto: Enzo Lopardo

Die Bilder des Dörfchens Brienz/Brinzauls gingen in den letzten Wochen um die Welt. Immerhin: Dank Sicherheitsmessungen konnten die Bündnerinnen und Bündner vor dem erwarteten Steinrutsch evakuiert werden. So kamen keine Menschen zu Schaden. Brienz ist bezüglich Sicherheitsmessungen im Gebirge kein Einzelfall. Auch im bernischen Kandersteg wird der «Spitze Stei» überwacht, der ins Tal zu rutschen droht, in Braunwald GL werden die Bewegungen im Untergrund ebenfalls beobachtet. Das Bundesamt für Umwelt schätzt, dass 6 bis 8 Prozent der Fläche der Schweiz instabile Gebiete sind.