A1-Umfahrung Winterthur – Auch der Stadtrat will die Autobahn in den Berg verbannen Das Astra soll beim 6-Spur-Ausbau der Autobahnumfahrung Winterthur ab 2030 auch einen Tunnel bei Töss prüfen. Der Stadtrat bemängelt, die Siedlungsverträglichkeit sei bisher viel zu wenig gewichtet worden. Michael Graf

Über 106’000 Autos pro Tag erfüllen das Schlosstal mit einem beständigen Rauschen. Wenn die A1-Umfahrung ab 2030 auf sechs Spuren ausgebaut wird, soll das Bundesamt für Strassen hier eine Tunnelvariante prüfen, fordern Winterthurer Politiker. Foto: Marc Dahinden

Gemeinderäte von ganz links bis ganz rechts unterzeichneten im Februar die Anfrage «A1 in den Berg» aus der Küche von Annetta Steiner (GLP). Die Idee: Wenn die Autobahnumfahrung A1 ab 2030 neu gebaut und auf sechs Spuren verbreitert wird, soll der Abschnitt von Töss bis Schlosstal in einen 3,5 Kilometer langen Tunnel im Berg verlegt werden. Der Stadtrat solle sich beim Bundesamt für Strassen (Astra) für diese Lösung starkmachen. Aus Sicht der Initianten hätte sie eine Reihe von Vorteilen. So würde der Stadtteil Töss vom Lärm der täglich 106’00 Autos entlastet und deutlich aufgewertet. Das durch die Autobahn abgeschnittene Quartier Dättnau-Steig würde wieder mit dem Stadtgebiet verbunden. Und die Bauarbeiten am Tunnel liessen sich durchführen, ohne den Betrieb der bestehenden Autobahn einzuschränken.