Verschiebung wegen Corona – Auch der Yellow Cup muss Forfait geben Der Yellow Cup der Handballer hat in seiner langen Geschichte schon einiges erlebt. Aber das noch nie: Er kann nicht stattfinden. Urs Stanger

Die Schweizer (hier bei der Ehrenrunde im Januar 2020) bleiben ein Jahr länger Titelverteidiger des Yellow Cups. Heinz Diener

Auch das traditionsreichste Handballturnier der Schweiz muss sich der Corona-Situation beugen. Die 49. Ausgabe wird nicht wie geplant vom 1. bis 3. Januar 2021 in der Axa-Arena in Winterthur ausgetragen, sondern erst ein Jahr später. Die Tage vom 7. bis 9. Januar 2022 sind momentan für den 49. Yellow Cup vorgesehen.

Alternativen geprüft

Die Absage bahnte sich an und beschäftigte die Organisatoren von Yellow Winterthur und des Schweizerischen Handballverbandes schon seit mehreren Wochen. Zwei Alternativen tauchten auf: Das Vierländerturnier in der Axa-Arena ohne Zuschauer, nur via Livestream, am ursprünglichen Datum durchführen oder es ins nächste internationale Zeitfenster im April/Mai verschieben. Beide Optionen wurden verworfen, beide hätten viel Aufwand und wenig Ertrag ergeben. So blieb nur die sinnvollste Variante: Den Yellow Cup um ein Jahr zu verschieben.