Abo Corinne Suter im Interview «Viele sagten, ich soll einfach schneller fahren als Lara»

Die Schwyzerin ist Abfahrtsweltmeisterin. Einen Tag nach ihrem Coup in Cortina d’Ampezzo sagt die 26-Jährige, wieso sie egoistisch geworden ist und was sie von den hohen Erwartungen an sie hält.