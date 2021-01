Die besten Klotener Infos einblenden

*** Robin Figren: Der Schwede kämpfte unermüdlich um jede Scheibe. Das ergab für den Topskorer zwei Assists und viel Puckgewinne.** Dario Meyer: In seinem dritten Match traf der Berner erstmals und sorgte dafür, dass die vierte Linie dominant auftrat.* Nicholas Steiner: In der Verteidigung blieben am Ende nur noch sechs Leute. Steiner setzte mit seinen Checks und den gewonnenen Zweikämpfen Akzente.