1:4 in Langenthal – Auch ein Nationalgoalie verhilft dem EHCW nicht zum Sieg Trotz dem Bieler National-League-Torhüter Joren van Pottelberghe im Tor und einer guten Leistung verlieren die Winterthurer beim formstarken Langenthal 1:4. Es ist die 19. Niederlage in Folge.

Zum ersten Mal für den EHCW im Einsatz: Joren van Pottelberghe vom EHC Biel soll Spielpraxis sammeln. Foto: Eric Schwarz

Es ist eine kleine Überraschung, als am Dienstagnachmittag bekannt wird, wer am Abend in Langenthal das Tor des EHCW hüten wird: Vom EHC Biel kommt Joren van Pottelberghe, für zwei Partien, also auch für den Match am Samstag bei den Ticino Rockets. Zehn Monate hat der Nationalgoalie pausieren müssen, nachdem er sich im März letzten Jahres in einem Match gegen Zug einen Kreuzbandriss zugezogen hat. In Winterthur soll der 25-Jährige erste Spielpraxis sammeln. Das ist ein guter Ort, denn fast nirgendwo sonst sind die Torhüter mehr gefordert als beim EHCW.

SC Langenthal – EHC Winterthur 4:1 Infos einblenden (2:0, 0:1, 2:0). – Schoren. – 1600 Zuschauer. – SR Ströbel/Gäumann; Lars Nater/Baumgartner. – Tore: 5. Kummer (Küng, Christen) 1:0. 15. Aeschlimann (Egle, Higgins) 2:0. 38. Jobin (Staiger, Hofstetter) 2:1. 54. Egle (Christen, Aeschlimann) 3:1. 58. Kummer (Cadonau, ins leere Tor) 4:1. Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Langenthal, 3-mal 2 gegen den EHCW. – Langenthal: Paupe; Cadonau, Weber; Pienitz, Aeschbach; Christen, Higgins; Moser, Schweingruber; Kämpf, Kummer, Küng; Whitney, Aeschlimann, Egle; Helfer, Käy, Rehak; Wyss, Hess, Wenger. – EHCW: Van Pottelberghe; Bartholet, Steiner; Törmänen, Deussen, Hunziker, Thévoz, Rubin; Lekic, Coatta, Barbei; Haldimann, Wilkins, Ramel; Stagier, Hofstetter, Jobin; Valenza, Beglieri, Orlov. – Bemerkungen: Langenthal ohne Liniger, Müller (verletzt), Salzgeber (krank), Füglister (überzählig). EHCW ohne Chiquet, Riesen, Schüpbach, Engeler, Fröwis, Zwissler (verletzt), Galley (Fribourg), Posch, Guignard, Greuter (überzählig); erstmals mit Van Pottelberghe (Biel). 57:40 Timeout EHCW, anschliessend bis 58:43 ohne Torhüter, mit sechstem Feldspieler.

Das bekommt Van Pottelberghe sofort zu spüren. Schon im ersten Drittel zeigt er drei «Big Saves» Zweimal ist allerdings auch er machtlos. Dario Kummer läuft beim 1:0 allein auf ihn zu und beim 2:0 schliesst Marc Aeschlimann eine gelungene Kombination ab. Es ist aber nicht so, dass nur Langenthal spielt. Im Gegenteil, es ist ein munteres Hin und Her. Auch der EHCW hat einige Chancen, die beste durch Sam Coatta, und auch das Schussverhältnis fällt zu seinen Gunsten aus. Nur: Da, wo die Spiele entschieden werden, ist Langenthal konsequenter und besser.

Viele gute Chancen

Dem EHCW kommt zugute, dass Théo Beglieri und Alexis Valenza wieder fit sind, auch der angeschlagene Verteidiger Aaro Törmänen kann mittun. Das trägt dazu bei, dass die Winterthurer im zweiten Drittel zäher verteidigen. Selbst bei zwei Strafen hintereinander passiert nicht viel, jedenfalls fällt kein Tor wie sonst so oft, wenn der EHCW in Unterzahl ist. Nur einmal wird Van Pottelberghes Fanghand zur Zauberhand, als Marc Kämpf unmittelbar vor dem Tor zum Schuss kommt.

Doch mehr von den ganz guten Möglichkeiten hat jetzt eindeutig der EHCW. Anthony Staiger und, in Unterzahl, Matt Wilkins kommen aber allein vor Langenthals Goalie Elien Paupe nicht zum Erfolg. Erst Gaëtan Jobin gelingt das 1:2 in der 38. Minute. Der Leihspieler von Fribourg hat sein Talent bisher allzu oft nur verhalten gezeigt. Diesmal nutzt er es zu einem energischen Solo. Das 2:2 wäre jetzt verdient. Doch Patric Hofstetter scheitert 15 Sekunden vor Drittelende an Paupe.

Serien gehen weiter

Es erstaunt, dass der Goalie Langenthals ebenso viele schwierige Situationen lösen muss wie derjenige des EHCW. Denn Langenthal läuft es gut, seit Kevin Schläpfer vom Sportchef zum Cheftrainer geworden ist und Jeff Campbell vom Chef zum Assistenten. Die letzten vier Spiele haben die Oberaargauer gewonnen. Der EHCW dagegen ist mit 18 Niederlagen in Folge angereist.

Keine dieser Serien endet. Denn Langenthal geht im Schlussdrittel in der eigenen Zone seriöser zur Sache als vorher. Der EHCW unternimmt zwar einiges, viele Ausgleichsmöglichkeiten bekommt er aber nicht. Auch nicht im Powerplay, in dem er sich dreimal versuchen kann. Nur einmal noch ist Sam Coatta dem zweiten Winterthurer Treffer nahe, doch Paupe schiebt im letzten Moment noch seinen Stock dazwischen. Doch da steht es schon 3:1 durch Haralds Egle. Auf 4:1 stellte Kummer mit einem Schuss ins leere Tor.

Man kann also sagen: Natürlich hilft ein Torhüter vom Zuschnitt Van Pottelberghes einem jungen Team wie dem EHCW viel. Nicht nur durch seine Taten, sondern auch durch seine Ausstrahlung. Doch zum Sieg reicht das noch nicht. Es braucht dazu auch mehr Tore. Vielleicht fallen die am Samstag in Biasca. Dann geht es darum, gegen die Ticino Rockets den Sturz auf den letzten Platz zu vermeiden.

