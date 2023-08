Musikfestwochen in Winterthur – «Auch ich hatte eine ablehnende Haltung gegenüber der Kirche» Im Rahmen der Musikfestwochen findet am Sonntag in der Stadtkirche ein Gottesdienst statt. LGBTQ-Aktivistin Anna Rosenwasser wird mit Pfarrer Mike Gray über das Thema «anderscht» sprechen. Samira Kunz

Die Stadtkirche wurde schon letztes Jahr zur Bühne, hier für ein Konzert von Sinead O’Brien. Foto: MFW

Dieses Jahr organisieren die Musikfestwochen (MFW) erstmals einen Gottesdienst zusammen mit der Stadtkirche. Dazu haben sie LGBTQ-Aktivistin und Polit-Influencerin Anna Rosenwasser eingeladen. Gemeinsam mit dem Pfarrer Mike Gray wird sie den Gottesdienst zum Thema «anderscht» gestalten, musikalisch untermalt vom Indie-Pop-Duo Odd Beholder & Long Tall Jefferson. Das Festivalteam arbeite schon seit langem eng mit der Stadtkirche zusammen. «Wir nehmen einen grossen Teil ihres Geländes in Beschlag. Aber wir bleiben auch unter dem Jahr in einem engen Austausch», sagt David Huber, MFW-Co-Geschäftsleiter. Als Gegenleistung habe sich diese einen von den MFW mitorganisierten Gottesdienst gewünscht. Für die MFW sei es eine tolle Chance, thematisch einen besonderen Schwerpunkt zu setzen. «Es wird sicher speziell, wenn nicht sogar der speziellste Gottesdienst, den es seit längerem in der Stadtkirche gab», sagt Huber.