Tier im Fokus kritisiert Schweinehaltung

Die Tierrechtsorganisation Tier im Fokus beklagt schlimme Zustände in Schweizer Schweineställen. In ihrem "Schweine-Report" präsentiert sie Bildmaterial aus zehn Betrieben in vier Kantonen, das Zweifel an der tiergerechten Haltung der Schweine aufkommen lässt.