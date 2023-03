Fremdplatziert und misshandelt – «Auch nach 40 Jahren muss ich noch kämpfen» Als Kind wurde Patrik Müller fremdplatziert, erlebte Gewalt und Ausbeutung. Mit den psychischen Folgen kämpft er bis heute – und fühlt sich noch immer hilflos gegenüber dem System. Jonas Keller

Patrik Müller wurde als Kind in der Pflegefamilie misshandelt. Bis heute kämpft er mit den psychischen Folgen – und der Versicherung. Foto: Marc Dahinden

Für Patrik Müller ist seine Vergangenheit kein geschlossenes Buch, das in seinem Zuhause in Winterthur verstaubt. Das Buch seines Lebens ist eines, in dem der 52-Jährige immer wieder blättern muss, um zu verstehen, wer er ist und warum. Und es ist eines, in dem viele Seiten fehlen.