Spielbetrieb bleibt ausgesetzt – Auch Pfadi-Reserven müssen sich weiter gedulden Die Meisterschaften in den zweithöchsten Handball-Ligen der Männer und Frauen ruhen auch dieses Wochenende. Alle Clubs hoffen auf eine baldige Lösung, die der SHV in Aussicht stellt. Dominic Duss

Wie alle anderen NLB-Spieler darf auch Henri Dörflinger von der SG Yellow/Pfadi den Ball nur im Training werfen: Die Meisterschaftspartie vom Sonntag gegen Solothurn muss verschoben werden. Foto: Michael Trost

Bereit wären sie für die Wiederaufnahme der Meisterschaft in der NLB wie letztes Wochenende auch dieses gewesen, die Spieler der SG Yellow/Pfadi Espoirs. Doch sie müssen sich wie ihre Konkurrenten und die Frauen-Teams der Spar Premium League 2 (SPL2) weiter in Geduld üben. Denn der Spielbetrieb in den zweithöchsten Handball-Ligen bleibt auch in dieser Woche ausgesetzt.

Der Zentralvorstand des Schweizerischen Handball-Verbandes (SHV) entschied an einer Videokonferenz vom Mittwochabend, die bis Sonntag, 18. April, angesetzten Partien zu verschieben. Die auf Rang 11 liegende Reserve-Equipe von Pfadi Winterthur hätte am Sonntag den TV Solothurn in der Axa-Arena empfangen. Das Heimspiel gegen den aktuellen Tabellenzweiten soll nun im Mai ausgetragen werden.