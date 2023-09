Auch zweiten NLB-Match verloren – FCW-Frauen essen hartes Brot Das Frauenteam des FC Winterthur unterliegt im ersten Heimspiel in der Nationalliga B dem FC Sion 1:4, weil es in der zweiten Halbzeit deutlich nachlässt. Urs Kindhauser

Die Winterthurerinnen hatten es schwer, sich durchzusetzen: Cinderalla Fuchs (links) im Duell mit Imene Ghazouani. Foto: Roger Hofstetter

Es herrschte etwas Ernüchterung unter den rund 200 einheimischen Zuschauerinnen und Zuschauern am Kunstrasen der Schützenwiese. 1:4 hatten die FCW-Frauen gegen den FC Sion verloren. Das war die zweite Niederlage im zweiten Spiel nach dem Aufstieg in die Nationalliga B, nachdem die Winterthurerinnen in der 1. Liga sämtliche Partien gewonnen hatten.