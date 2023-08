Sport in Winterthur – Auf 22 Kilometern rollend durch die Stadt Auf Rollschuhen lässt sich die Stadt nochmals ganz anders erfahren. Auf der längsten Ausfahrt des Vereins Cityskate gibt es viel Abwechslung – auch bezüglich der Qualität der Strassen. Valérie Jost

1 / 3 Während dem regulären Verkehr eine Strassenseite bleibt, ist die andere für die Skaterinnen und Skater reserviert. Für Sicherheit sorgen unter anderem die Helferinnen und Helfer, die immer wieder links vorbeidüsen (im Bild hinten links). Foto: Enzo Lopardo

Es ist Montagabend, kurz vor 20 Uhr. Auf der Obergasse in der Altstadt versammeln sich immer mehr Leute mit Rollen unter den Füssen. Sie alle gehen an den Cityskate: Seit 2002 düsen zwischen Mai und September alle zwei Wochen Inlineskater und Inlineskaterinnen durch Winterthurs Strassen. Heute sind tendenziell mehr junge Leute da, nur wenige scheinen über 40 zu sein. Die meisten sind sportlich angezogen und tragen Helm und Schoner.

Auch die «Landbote»-Redaktorin mischt sich unter die Menge. Dass sie mit ihren Oldschool-Rollschuhen – bei denen die Rollen eben nicht alle «in line», sondern paarweise links und rechts angeordnet sind – eine Aussenseiterin ist, scheint niemanden zu stören. Skaten verbindet.

Weshalb der Cityskate so heisst 2006 zerstritten sich die Präsidenten des Zürcher «Monday Night Skate» und des Winterthurer Ablegers, der damals noch gleich hiess. Es ging um Mitspracherecht und finanzielle Forderungen. Nun ist der Anlass in Winterthur unabhängig und heisst Cityskate. Laut OK-Präsident Daniel Hofer ist der Streit Vergangenheit: «Wir haben mit dem Zürcher Verein eine gute Zusammenarbeit, sprechen die Daten ab und verlinken unsere Ausfahrten gegenseitig online.» (vaj)

Kurz nach 20.15 Uhr setzt sich die Menge in Bewegung. Zwei Polizisten auf Motorrädern und Helfer führen den Zug an. Man biegt rechts auf die Technikumstrasse und vor den Archhöfen nach links ab. Bald folgt schon eines der Highlights: die lange Rechtskurve nach der Vogelsang-Siedlung, wo die untere Vogelsangstrasse zur Auwiesenstrasse wird. Es geht ziemlich rasant unter den Gleisen durch, sodass einige schon früh zu bremsen beginnen. Andere geniessen den willkommenen Fahrtwind.

Am Rieter-Areal vorbei geht es weiter auf die Poststrasse, nach der die skatende Schlange via Brücke einen U-Turn auf die Zürcherstrasse macht: An der Spitze sieht man auf der anderen Seite den Schlangenschwanz nachkommen. Die Menge ist ein Publikumsmagnet: Immer wieder bleiben Leute stehen oder schauen dem Zug von ihren Balkonen aus zu.

Die Route «Rundum» führt im Uhrzeigersinn durch alle Stadtteile. Foto: Screenshot Cityskate/Google Maps

Auch Janine Hager und Katrin Leib skaten mit, mal in Zürich, mal in Winterthur. «Hier ist die Stimmung gemütlicher, und man muss auch nie wegen Tramgleisen bremsen», sagt Hager im Fahren. Allgemein gefalle es ihnen, die Stadt einmal von der Strasse aus zu erleben. Das sei ein Pluspunkt der heutigen Strecke: «Auf der Stadttour sieht man immer wieder Dinge, die man sonst verpasst.»

Die Route ist abwechslungsreich. Mit 22,2 Kilometern ist sie die längste der fünf Cityskate-Routen. Abschnitte auf Haupt- und Quartierstrassen gehen ineinander über, dazwischen fährt man immer mal wieder über die oder unter der A1 durch. Auch die Strassenqualität ist nicht immer gleich gut. Während es sich auf frisch geteertem Boden wie der Weberstrasse wie durch Butter rollt, entspricht der Flickenteppich auf der Tösstalstrasse bestenfalls einer etwas zu gut gemeinten Fussmassage. Erst ab Höhe Fotozentrum ist das Fahren wieder angenehm.

Bis zu 300 Teilnehmende

Kurz vor der halben Strecke wird auf dem Parkplatz der Eulachhallen Rast eingelegt, während es eindunkelt. Danach geht es weiter durchs Veltemer Quartier Blumenau und vorbei am neuen KSW. Bei der Megabaustelle der Bezirksanlage (Staatsanwaltschaft, Kantonspolizei und Gefängnis) ist es bereits stockdunkel. Der letzte, aber relativ lange Schlenker durch Seen zehrt dann nochmals an den Kräften – ist aber auch schnell vergessen bei der Rückkehr auf die Steibi, wo die Musikfestwochen noch in vollem Gang sind.

Den MFW und den Sommerferien dürfte es geschuldet sein, dass dieses Mal nur etwa 140 Personen die Skates anschnallten. Laut Hofer fahren sonst je nach Wetter rund 200 bis 300 Personen mit.

Er selbst skatet seit der Schulzeit und ist seit 2012 bei Cityskate. «Sowohl die Organisation als auch das Skaten machen mega Spass. In der Stadt hat sich eine echte Inline-Szene etabliert», sagt der Winterthurer.

Das Cityskate-OK (v.l.): Daniel Hofer, László Orosz, Ruedi Mosimann, Sabrina Krummenacher, René Wettstein, Daniel Gadient, Simon Suter, Lukas Krummenacher und Julia Wanner. Foto: Enzo Lopardo

Noch 2014 war der Anlass wegen Mitgliedermangel kurz vor dem Aus gestanden, konnte durch einen Freiwilligenaufruf aber gerettet werden. Momentan sei das elfköpfige OK voll besetzt, so Hofer. Freiwillige seien aber weiterhin willkommen: «Vor allem bei der Streckensicherung sind wir immer froh um neue Leute.» Diese blockieren während der Ausfahrten die kritischen Punkte wie Kreisel oder Nebenstrassen für den restlichen Verkehr.

