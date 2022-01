Quartierlädeli in Winterthur-Töss – Auf Chäs Scherrer soll Chäs Alberta folgen Die Betreiber des Tössemer Quartierlädeli Chäs Scherrer gehen in Pension. Zwei junge Stammkundinnen wollen den Shop weiterführen – mit neuem Namen und neuem Standort. Deborah von Wartburg

Beatrice und Franz Scherrer (rechts) übergeben das Quartierlädeli Chäs Scherrer an die Nachfolgerinnen Yvonne Ehrensperger und Line Girardin (Erste und Zweite von links). Foto: Marc Dahinden

Der Quartierladen Chäs Scherrer in Töss schliesst per Ende Juli, wie das Lokalblatt «De Tössemer» berichtet. Das Betreiberehepaar Beatrice und Franz Scherrer geht in Pension. Für viele Anwohnende war der Tante-Emma-Laden mehr als Lebensmittel und Alltagsprodukte. Er war auch ein Treffpunkt. Und ein Ort, an den Eltern bedenkenlos ihre Kinder allein zum Einkauf schickten. Finanziell ist es die letzten Jahre gut gelaufen. Der Heimlieferservice der Scherrers war während des Lockdown so gefragt, dass das Ehepaar und sein Mitarbeiter nicht mehr hinterherkamen. Priorität hatten im Zweifel immer die Stammkunden.