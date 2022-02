Chräen Open Air in Neftenbach – Auf dem Chräen soll dieses Jahr wieder gerockt werden Zweimal ist das Chräen Open Air wegen der Pandemie ausgefallen. OK-Präsident Ruben Menzi ist trotz Unsicherheiten zuversichtlich, dass es diesen Sommer klappt. Fabienne Grimm

Das Chräen Open Air in Neftenbach fand zuletzt 2019 statt. Foto: PD / Brigitte Richli

Zweieinhalb Jahre lang war es ruhig auf dem Chräen. Wie viele Grossanlässe musste auch das traditionelle Chräen Open Air in Neftenbach aufgrund der Pandemie abgesagt werden. Dieses Jahr dürften Musikfans allerdings wieder auf ihre Kosten kommen. «Wir sind mitten in der Planung und Vorbereitung des 38. Chräen Open Air», schreibt das Organisationskomitee auf Facebook. Am 18. Juni soll auf dem Chräen getanzt, gefeiert und gerockt werden.