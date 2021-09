Nachtruhe in Neftenbach – Auf dem Land solls ruhig bleiben Lärmen bis um 22 Uhr, dann muss Schluss sein. So möchte es ein Grossteil der Bevölkerung; der Gemeinderat wäre während der Sommerzeit kulanter gewesen. Gabriele Spiller

Auch im privaten Rahmen muss die Nachtruhe ab 22 Uhr eingehalten werden. Foto: Archiv Tamedia

In Neftenbach haben sich die Bewohner durchgesetzt, welche auch in der Sommerzeit eine Nachtruhe ab 22 Uhr möchten. Der Gemeinderat zieht die Anpassung der kommunalen Polizeiverordnung in diesem Punkt zurück.

Der Gemeinderat hätte es als zeitgemäss empfunden, dass die Nachtruhe im Sommer erst um 23 Uhr beginnt – so wie es die Städte Winterthur und Zürich eingeführt haben. Doch bei der Vernehmlassung im Frühjahr sprachen sich etliche Bürger gegen eine Verkürzung der Nachtruhe aus. Auch in anderen Landgemeinden, wie Rüschlikon, sind solche Anträge bereits gescheitert.