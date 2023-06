Albanifest in Winterthur – Auf dem Riesenrad die grosse Liebe finden Das Dating-Start-up Noii bietet am Albanifest ein Speeddating auf dem Riesenrad an. Über hundert Personen haben sich bereits angemeldet. Jonas Gabrieli

Das Riesenrad gehört am Albanifest zu den Hauptattraktionen. Foto: Peter Lauth

Riesenräder sind ja ein bisschen wie das Leben. Mal gehts rauf, mal gehts runter. Und dazwischen hat man vielleicht die Liebe des Lebens getroffen. Wahrscheinlich, weil Amor endlich mal freie Schussbahn hatte. «Love is in the air», sang schliesslich schon John Paul Young.