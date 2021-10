Wohnen in Hettlingen – Auf dem Sagi-Areal beginnen die Bauarbeiten Wo noch bis vor kurzem die älteste Sägerei im Bezirk Holz zuschnitt, sollen bis im Frühjahr 2024 fünf Reihenhäuser und 34 Wohnungen entstehen. Fabienne Grimm

Auf dem 4400 Quadratmeter grossen Areal am Hettlinger Dorfeingang sind 39 Wohneinheiten geplant. Foto: PD

Der Startschuss zum Bau der geplanten Wohnlage auf dem Areal der ehemaligen Sägerei in Hettlingen ist gefallen. Mit einem symbolischen Spatenstich feierte am Donnerstagmorgen die Bauherrin Primo Immobilien AG aus Seuzach gemeinsam mit den beteiligten Bauleuten und Nachbarn den Beginn der zweieinhalbjährigen Bauphase. Am 8. Oktober hatte der Gemeinderat die Baufreigabe erteilt.

39 Wohneinheiten und eine Tiefgarage sind auf dem rund 4400 Quadratmeter grossen Areal an der Schaffhauser- und Mitteldorfstrasse geplant. Dazu gehören 9 Mietwohnungen, 25 Eigentumswohnungen und 5 Reiheneinfamilienhäuser.