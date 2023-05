Zehnjähriges Bauprojekt – Auf dem Schelling-Areal entstehen Alterswohnungen Die Idee entstand vor einem Jahrzehnt, erst jetzt sind die Abbrucharbeiten in Dachsen in vollem Gang. Die Überbauung richtet sich an Senioren – und soll auch indirekt junge Familien in die Gemeinde locken. Tanja Hudec

Südwestlich des Gemeindehauses Dachsen haben die Abbrucharbeiten begonnen. Geplant sind 24 Alterswohnungen. Foto: PD

Das Ökonomiegebäude inklusive Wohnhaus, das einst hier stand, ist vom Schelling-Areal in Dachsen verschwunden. Nun entsteht hier, südwestlich des Gemeindehauses, nach einem irrsinnigen Rechtshickhack doch noch eine Überbauung mit altersgerechten Wohnungen.

Ursprünglich umsetzen wollte das Projekt die Genossenschaft «Bi de Lüüt». Wegen der Einsprache eines Nachbarn kam es jedoch zu einem sechsjährigen Verfahren bis vors Bundesgericht und dann noch einmal bis vor das Baurekursgericht. Obwohl die Genossenschaft recht erhielt und die Baubewilligung vorlag, folgte der Genickbruch in Form von Teuerung: «Bi de Lüüt» konnte sich das Projekt nicht mehr leisten und verkaufte an Investorin Bolli und Böcherer, die dem Immobilienmann Karl Klaiber gehört.

Einfamilienhäuser für junge Familien

Die Firma mit Sitz in Schaffhausen muss sich bei der Umsetzung an dieselben Bedingungen aus dem rechtsgültigen privaten Gestaltungsplan halten. Die Abbrucharbeiten sind mittlerweile in vollem Gange. Voraussichtlich im Juni starten die Aushubarbeiten, wie die Gemeinde Dachsen auf ihrer Website schreibt.

Das Projekt biete älteren Menschen ein möglichst selbstständiges Leben in vertrauter Umgebung und mit Zugang zu den wichtigsten Infrastrukturen wie Verkehr, Einkauf und Arzt. Ein weiterer Vorteil sieht die Gemeinde in der Rochade, die dadurch entsteht. Dachsen verfüge kaum noch über unüberbaute Grundstücke in der Bauzone. Wenn nun ältere Menschen in die Altersüberbauung einziehen, lockten deren frei werdende Einfamilienhäuser junge Familien an, was wiederum der Gemeinde zur Verjüngung helfe.

Dass das langwierige Projekt endlich Gestalt annimmt, hält der Gemeinderat Dachsen für an der Zeit, wie aus der Mitteilung zu lesen ist. Seit dem Ursprung der Idee seien über zehn Jahre vergangen, schreibt er. Er freue sich umso mehr auf die baldige Umsetzung. Zuständig für die Erstvermietung bleibt die Genossenschaft «Bi de Lüüt». Interessentinnen und Interessenten für Mietwohnungen finden die E-Mail-Adresse der zuständigen Person auf der Gemeindewebsite Dachsen.

Tanja Hudec ist Redaktorin im Ressort Region Winterthur und schreibt schwerpunktmässig über Sicherheitsthemen und das nördliche Weinland. Nach dem Bachelor in Mehrsprachiger Kommunikation absolvierte sie die Diplomausbildung an der Schweizer Journalistenschule MAZ. Als Journalistin arbeitet sie seit 2011. Mehr Infos

