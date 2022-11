Privatschulen in Winterthur – Auf dem Sportcampus gilt bald «English, please!» Die Win4-Sportarena in der Grüze wächst als Bildungsstandort. Bald bietet eine Privatschule eine englischsprachige Matur an, die auch mehr Sport-, Tanz- und Musiktalente anlocken soll – und mit einem E-Sports-Center auch ein breites Publikum. Till Hirsekorn

Wird im Sommer 2023 von einer Privatschule bezogen: Der zweite Trakt der Sporthalle Win4. Foto: Thi My Lien Nguyen

«Skrota!» (Schiess!), «Uz priekšu, Latvija!» (Hopp, Lettland!), «Spēlēt bumbu!» (Spiel den Ball!): Ob Schwedisch, Lettisch oder Malaiisch – nirgends in der Stadt ist der Sprachenmix derzeit bunter als in der Win4-Sportarena. Dort treten an der Unihockey-Weltmeisterschaft gerade 16 Nationen gegeneinander an. Mehr internationales Flair wird der Campus auch nach der WM erhalten, mit einem rein englischsprachigen Kurzzeitgymnasium.