Nicole Reist im Podcast – Auf dem Velo Weltspitze, im Alltag Bürojob Nicole Reist aus Weisslingen ist die beste Velofahrerin, wenn es um lange Distanzen geht. Im Podcast «Dialogplatz» erzählt sie, weshalb sie täglich frühmorgens trainiert und danach ins Büro geht. Elisabetta Antonelli Jonas Gabrieli

Kurz nach dem Sieg an der Tortour – dem Velorennen über 1035 Kilometer nonstop rund um die Schweiz – ist Nicole Reist zu Gast auf der «Landbote»-Redaktion. Foto: Marc Dahinden

Nicole Reist ist die weltweit beste Velofahrerin, wenn es über sehr weite Distanzen geht. Seit elf Jahren hat die 38-jährige Weisslingerin jedes Rennen gewonnen. Für die Tortour im August – ein Rennen über 1035 Kilometer und 13’000 Höhenmeter – brauchte sie 40 Stunden und 15 Minuten und gewann in der Damenkategorie. Reists Leistung ist ein Rekord. Aber nicht der einzige, den sie geknackt hat.

Im Podcast «Dialogplatz» erzählt Reist, was sie antreibt, weshalb sie so hart trainiert und was den Reiz dieser ultralangen Rennen ausmacht. Hören Sie das ganze Gespräch hier:

Dieses Jahr stand sie kurz davor, ein grosses Ziel zu erreichen: Beim Race Across America im Juni lag sie bis 300 Kilometer vor Schluss in Führung, noch vor dem ersten Mann. Doch dann brach sie sich das Schambein und musste zwei Konkurrenten vorbeiziehen lassen. Den Sieg in der Frauenkategorie erreichte sie trotzdem. Ein Preisgeld dafür gab es aber nicht. Ihr Gewinn war lediglich ein Holzbrettchen. Im krassen Gegensatz zum Preisgeld stehen die Auslagen für die Rennen. «Die sind massiv», sagt Reist. Das ist mit ein Grund, weshalb sie neben dem harten Training 100 Prozent arbeitet.

Durchgetakteter Alltag

Ihren Beruf als Hochbautechnikerin liebt Reist. 98 Prozent ihrer Zeit verbringe sie sitzend im Büro. Das harte Training sei deshalb gut möglich. Im Podcast erzählt sie, dass sie täglich um 1.30 Uhr aufsteht, um im Schutzraum ein erstes Training zu absolvieren. Ihr Arbeitstag beginnt morgens um 5 Uhr, um 16 Uhr macht sie Feierabend. Die Nacht beginnt für Reist früh; meist ist sie um 19 Uhr im Bett. Liegt nicht einmal ein feines Abendessen in einem Restaurant drin für die Sportlerin? «Je nach Saison ist das sehr schwierig», sagt Reist. Wenn, dann terminiere sie das aufs Wochenende.

Wann welches Thema besprochen wird

04:17 Der durchgetaktete Alltag von Nicole Reist und wie sie sich erholt

06:58 Wie sportlich die Ultracyclerin aufgewachsen ist

08:03 Weshalb sich Nicole Reist fürs Velofahren entschieden hat

09:57 Wie es ihr «den Ärmel reingezogen hat»

11:24 Hat sie ihre Leistungsgrenze bereits erreicht?

13:36 Wie brutal die Schmerzen beim Race Across America waren

15:53 Wie das Rennteam zusammengesetzt ist

16:30 Was für einen Charakter man braucht, um so ein Rennen durchzustehen

18:49 Ist das Velofahren eine Sucht?

21:55 Was Nicole Reist während eines Rennens denkt

23:30 Was es auf dem Velo zu essen gibt

26:15 Welche Musik Nicole Reist während eines Rennens hört

34:10 Halluzinationen während langer Rennen – ein Problem?

37:03 Wie Nicole Reist die grosse Leere nach dem ersten Race Across America überwand

38:30 Gibt es das perfekte Rennen?

41:10 Wie teuer Rennen sind



Elisabetta Antonelli ist Redaktorin im Ressort Stadt Winterthur und schreibt vor allem über Politik und Gesellschaft. Nach dem Lizenziat in Germanistik und Romanistik an der Uni Zürich absolvierte sie die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ). Seit 1999 arbeitet sie als Journalistin. Mehr Infos @antonelli_e Jonas Gabrieli ist Redaktor beim Ressort Region Winterthur und schreibt über Gemeindepolitik und Gesellschaftsthemen. Er hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2014 im Journalismus. Mehr Infos @jonasgabrieli

Fehler gefunden?Jetzt melden.